Истребители МиГ-29 нанесли серию ударов по укрытиям российских операторов БПЛА 10.05.2026, 16:22

Видео из Херсонской области Украины.

Воздушные силы ВСУ нанесли авиаудар по позициям российских операторов БПЛА в оккупированной Голой Пристани Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, серию ракетных ударов по целям нанесли пилоты украинских истребителей МиГ-29.

В результате атаки укрытия противника были уничтожены вместе с личным составом внутри.

Кадры боевых действий опубликованы в соцсетях.

