Истребители МиГ-29 нанесли серию ударов по укрытиям российских операторов БПЛА
- 10.05.2026, 16:22
Видео из Херсонской области Украины.
Воздушные силы ВСУ нанесли авиаудар по позициям российских операторов БПЛА в оккупированной Голой Пристани Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, серию ракетных ударов по целям нанесли пилоты украинских истребителей МиГ-29.
В результате атаки укрытия противника были уничтожены вместе с личным составом внутри.
Кадры боевых действий опубликованы в соцсетях.