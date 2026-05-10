Партизаны уничтожили электровоз в Липецкой области РФ
- 10.05.2026, 8:24
Сорваны поставки для армии РФ на Сумском направлении.
Партизаны «АТЕШ» провели очередную успешную диверсию в тылу армии РФ. На этот раз агенты уничтожили электровоз в Липецкой области, чем сорвали переброску военных грузов на Сумское направление.
Об этом сообщает движение «АТЕШ» в Telegram.
Как рассказали партизаны, они провели результативную операцию на одном из железнодорожных участков Липецкой области РФ. В результате диверсии был уничтожен грузовой электровоз, который враг задействует для обеспечения нужд российской армии.
«Такие локомотивы используются для доставки боеприпасов, топлива, вооружения и тяжелой техники из глубины страны к направлениям активных боевых действий. Нарушение работы даже одной такой единицы существенно осложняет снабжение передовых подразделений и замедляет переброску резервов», - говорится в публикации.
В партизанском движении отметили, что выведенный из строя электровоз больше не сможет участвовать в транспортировке военных эшелонов, что означает, что еще одна часть логистической системы врага остановлена.
«Мы последовательно ослабляем возможности врага и создает проблемы для ВС РФ. «АТЕШ» продолжает работать там, где враг чувствует себя в безопасности, разрушая его военную инфраструктуру изнутри», - добавили партизаны.