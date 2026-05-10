В Майами прошли тайные переговоры США и Катара по соглашению с Ираном 10.05.2026, 8:32

Стив Уиткофф и Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио и посланник Белого дома Стив Уиткофф встретились в субботу в Майами с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани в рамках переговоров о прекращении войны с Ираном. Об этом пишет Axios, ссылаясь на осведомленные источники.

Как указывает издание, США и Иран ведут переговоры по меморандуму о прекращении войны и создании основы для более детальных переговоров. При этом, хотя Пакистан является официальным посредником между США и Ираном с начала войны, но Катар также играет ключевую роль в посредничестве между сторонами, и, по словам американских чиновников, Белый дом считает их особенно эффективными в переговорах.

Сообщается, что Аль-Тани накануне встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне. Он должен был немедленно вернуться в Доху, но изменил свои планы и отправился в Майами. Находясь там, он позвонил министру иностранных дел Саудовской Аравии, чтобы обсудить усилия по посредничеству.

По данным источников, встреча была посвящена пути достижения меморандума о взаимопонимании по прекращению войны. При этом один из источников заявил, что Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия работают в тандеме, чтобы добиться соглашения.

«Посредники призывают обе стороны к деэскалации и сосредоточению на достижении соглашения».

В то же время по состоянию на полдень субботы США все еще ожидают ответа Ирана на меморандум, отмечает Axios.

