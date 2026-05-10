Россия устроила дорогой пиар на 9 мая в Москве, обделив при этом ветеранов 5 10.05.2026, 8:40

Общая сумма потраченных на ветеранов средств примерно такая же, как стоимость одной ракеты.

РФ потратила на нынешний военный парад в Москве значительные деньги, однако сами ветераны, которых осталось совсем немного, получили лишь выплаты по 10 тысяч рублей каждому.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

В этом году федеральные выплаты непосредственным участникам Второй мировой войны на РФ составят символические 10 тыс. рублей.

«Учитывая, что в живых на всю Россию осталось около 7 тыс. человек, подпадающих под эту категорию, «государственное почтение» обойдется бюджету в скромные 70 млн рублей. Для сравнения: этой суммы едва хватит на одну квартиру премиум сегмента в Москве», - говорится в сообщении.

Сообщается, что возможные дополнительные выплаты Кремль традиционно делегировал регионам, которые должны что-то доплатить, но при наличии средств.

Стоит отметить, что помощь ветеранам фактически приравнена к стоимости одной крылатой ракеты Х-22 или «Искандера», которыми агрессор едва ли не ежедневно атакует Украину.

Как сообщают в разведке, ориентировочно организация ежегодного парада на Красной площади стоит россиянам от 400–600 млн рублей в обычный год, а до 1,5 млрд - в юбилейный.

«Добавьте к этому десятки миллионов на региональные торжества - и станет очевидно: пиар на победе для Москвы в десятки раз дороже долей самих победителей», - подытожили в СВР.

Для сравнения, в Казахстане ветеранам к годовщине победы выплатят до 1 млн руб., в Узбекистане – 800–900 тыс., Кыргызстане – более 200 тыс., Беларуси – примерно 136 тыс., Таджикистане – примерно 60 тыс., Азербайджане – 21 тыс. руб. соответственно.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com