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Как быстрая зарядка влияет на аккумулятор телефона: ученые поставили точку в споре

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  • 14.07.2026, 13:30
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Как быстрая зарядка влияет на аккумулятор телефона: ученые поставили точку в споре

Еще совсем недавно назад зарядка смартфона до 100% за полчаса казалась фантастикой.

Быстрая зарядка давно стала стандартом для современных смартфонов: многие модели способны восполнить 100% заряда всего за 30 минут. Но среди пользователей до сих пор распространено мнение, что из-за быстрой зарядки батарея изнашивается быстрее.

Как выяснили ученые, быстрая зарядка смартфона действительно может ускорить некоторые процессы старения аккумулятора, однако современные батареи оснащены защитными механизмами, которые сводят этот эффект к минимуму, пишет Live Science.

Как работает быстрая зарядка

Литий-ионные аккумуляторы, которые питают практически всю современную электронику, работают за счет перемещения ионов лития между электродами. При обычной зарядке (до 5 Вт) этот процесс происходит медленнее, что снижает нагрев и механическую нагрузку на элементы батареи.

Быстрая зарядка (от 10 Вт) увеличивает силу поступающего тока, за счет чего батарея заряжается быстрее, но при этом возрастает температура и нагрузка на химические процессы внутри батареи.

Производители решают проблему двумя способами. Во-первых, увеличивают площадь аккумуляторы, чтобы он лучше отводили тепло. Во-вторых, современные контроллеры автоматически регулируют мощность зарядки: после достижения 50–70% она переходит в обычный режим, что уменьшает нагрев и помогает продлить срок службы батареи. Поэтому чем ближе к 100%, тем медленнее растет заряд.

По словам специалистов, именно повышенная температура является главным фактором, ускоряющим износ батарейки, а не сама по себе высокая мощность зарядки. Современные телефоны оснащены системами управления батареей, которые постоянно контролируют температуру, напряжение и силу тока. Если девайс начинает перегреваться, скорость зарядки автоматически снижается, чтобы защитить аккумулятор.

Ученые отмечают, что при экстремально быстрой зарядке может возникать явление, известное как "литиевое покрытие" (lithium plating). В данном случае часть лития оседает на поверхности анода, что понемногу уменьшает емкость батареи. Однако подобные эффекты чаще проявляются при неблагоприятных условиях – например, при сильном перегреве или использовании дешевых зарядных устройств.

Таким образом, быстрая зарядка не "убивает" батарею телефона, как многие подозревали, и не приводит к ее преждевременному старению. Куда больший вред батарейке наносят перегрев, дешевые несертифицированные зарядные устройства и привычка постоянно держать телефон полностью заряженным.

Чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора, ученные советуют соблюдать несколько простых правил:

- по возможности заряжать смартфон при температуре около 20–25 °C;

- не оставлять телефон под прямыми солнечными лучами или в раскаленном автомобиле;

- избегать зарядки на сильном морозе;

- поддерживать уровень заряда в пределах в пределах золотой середины 20-80%, а не доводить батарею до 100% каждый раз.

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