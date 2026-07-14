Владельца одного из брендов белорусской одежды, объявившего о закрытии, задерживали силовики

Владельца одного из брендов белорусской одежды, объявившего о закрытии, задерживали силовики1
- 14.07.2026, 12:46
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Об этом стало известно правозащитникам.
Владельца одного из брендов белорусской одежды, недавно объявившего о закрытии, задерживали силовики. Об этом стало известно правозащитникам «Вясны».
«Владелец одного из магазинов был задержан силовиками для допроса о его соцсетях и контактах. После требования закрыть бизнес его отпустили», - сообщила «Вясна».
Ранее стало известно о закрытии в Минске этномагазина Ragna и известного белорусского бренда одежды HONAR. 13 июля о закрытии объявил и бренд белорусской одежды LSTR Adzieńnie.