Владельца одного из брендов белорусской одежды, объявившего о закрытии, задерживали силовики 1 14.07.2026, 12:46

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Фото: LSTR

Об этом стало известно правозащитникам.

Владельца одного из брендов белорусской одежды, недавно объявившего о закрытии, задерживали силовики. Об этом стало известно правозащитникам «Вясны».

«Владелец одного из магазинов был задержан силовиками для допроса о его соцсетях и контактах. После требования закрыть бизнес его отпустили», - сообщила «Вясна».

Ранее стало известно о закрытии в Минске этномагазина Ragna и известного белорусского бренда одежды HONAR. 13 июля о закрытии объявил и бренд белорусской одежды LSTR Adzieńnie.

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