Следующий акт пьесы 14.07.2026, 12:23

Зачистка всего белорусского в Беларуси продолжается шестой год.

Протесты 2020 года стали тектоническим сдвигом не только в общественно-политической жизни страны, но и сыграли важную роль в усилении национального сознания белорусов. Бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня» быстро заменили белые браслеты, которые были предложены объединенным штабом демократов в качестве идентификации сторонников перемен, пишет «Салiдарнасць».

После подавления протестов лукашисты упорно и с применением всех наличных ресурсов зачищают страну от любых ростков потенциального инакомыслия.

Первыми в этом списке были политические структуры и их активисты, правозащитники, медиа и гражданское общество. Структуры, которые выживали в условиях авторитаризма, были уничтожены тоталитарными методами: та новая Беларусь, которую сегодня строят лукашисты, не предполагает иного мнения, отличного от мнения власти.

После и параллельно с уничтожением общественно-политического кластера государство взялось за культуру.

Все мы помним, что сделали с театральной сферой: силовики в руководстве театров, «легионеры» с бескрайних просторов восточной соседки — было сделано все, чтобы искоренить вольнодумство.

Массовое признание экстремистскими материалами белорусской литературы и литераторов, преследование издательств – все, чтобы разорвать связь писателя и аудитории, не позволить рефлексировать события через произведения.

Происходит преследование белорусского костела и искоренение белорусского языка в публичной коммуникации католиков с паствой через радиопередачи. Католические священники и монахи, которых власть воспринимает как агентов Польши и регулярно берет их в заложники, распродавая их имущество.

Государственная пропаганда настолько сильно переориентировалась на российских коллег, что порой выдает позиции, которые расходятся с официальной. Особенно это видно в вопросах российско-украинской войны. Не думаю, что сам Лукашенко и его окружение не понимают опасности такой переориентации, но сделать с этим что-то уже очень сложно.

И вот следующий акт в этой печальной пьесе – искоренение и зачистка национально ориентированного бизнеса. За очень короткий срок в Беларуси закрылись бизнесы, создающие одежду с национальной символикой и продвигающие чуждую лукашистам белорусскость: LSTR, Honar и этномагазин Ragna.

Также отменен фестиваль «Наш Грунвальд» в Дудутках. Параллельно с этим пропагандисты создают картинку унификации нашей страны с восточной соседкой. Все эти процессы идут с основной целью – уничтожить потенциальную среду, в которой может зародиться новый протест.

И история последних событий, и логика постколониальных и национально-освободительных движений говорят, что основная опасность для таких режимов, как лукашистский, лежит именно в национальном сознании белорусов.

Стремление к свободе и независимости в своей собственной стране – это потребность, которая имеет нематериальный характер. А значит, лежит за пределами поля контроля государственного аппарата. Способ, которым можно бороться с этим стремлением, – замещение одного идеологического конструкта другим.

Русский мир в головах наших соотечественников – это основа стабильности лукашизма. И его же погибель, потому что бенефициар и хозяин концепции «русского мира» сидит не на Карла Маркса, 38, а в Кремле.

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