Пять слабостей Путина 15.07.2026, 12:47

Кремль сталкивается с нарастающим давлением сразу по нескольким направлениям.

Путин сталкивается с нарастающим давлением сразу по нескольким направлениям, а последствия войны становятся все заметнее как на фронте, так и внутри России. Есть пять ключевых факторов, которые осложняют положение Кремля, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Украина расширяет географию ударов по территории России

Украина значительно расширила дальность и интенсивность атак беспилотниками и ракетами. Воздушные тревоги уже объявлялись более чем в половине российских регионов, где проживает свыше 70% населения страны. «Вторжение больше не ограничивается линией фронта», — пишут авторы, отмечая, что удары наносятся даже по объектам в тысячах километров от Украины.

Усугубляется топливный кризис

Систематические атаки по нефтеперерабатывающим заводам привели к резкому падению объемов переработки нефти. По оценке Международного энергетического агентства, в июне показатель сократился с 5,4 до 3,8 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. В России растут цены на бензин, возникают перебои с поставками топлива, а власти вынуждены ограничивать экспорт и выделять многомиллиардные субсидии нефтепереработчикам.

Военная экономика теряет темп

Рост экономики практически остановился. Высокие военные расходы, дефицит рабочей силы, инфляция и дорогие кредиты тормозят инвестиции и производство в гражданских секторах. При этом увеличение бюджетных расходов лишь усиливает давление на государственные финансы.

Дипломатия не приносит Кремлю результата

Москва рассчитывала добиться выгодного соглашения при посредничестве США, однако переговорный процесс фактически зашел в тупик. «Экономические, военные и политические издержки продолжают накапливаться, делая Путина все более уязвимым», — считают авторы.

Снижается уровень одобрения властей в обществе

Согласно приведенным в статье данным, рейтинги доверия Путину и одобрения его деятельности опустились до минимальных значений с начала полномасштабной войны. Россияне все чаще сталкиваются с последствиями боевых действий — атаками беспилотников, перебоями мобильного интернета и ухудшением повседневной жизни. «Несмотря на сохранение контроля над политической системой, эти тенденции постепенно подрывают созданный Кремлем образ стабильности», — резюмирует Bloomberg.

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