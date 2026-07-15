В Сеть попал интересный тест на внимательность 15.07.2026, 12:50

Иллюстрационное фото

Сможете найти не менее 20 животных?

Есть тесты, которые звучат провокационно — и не случайно. Они цепляют не формулировкой, а тем, что ставят под сомнение привычную уверенность в собственных способностях. «Найти 20 животных» кажется простой задачей. Но на практике она быстро превращается в проверку того, как работает ваше внимание, пишет «Вокруг света».

Картины Октавио Окампо устроены так, что мозг сначала видит только один общий образ. Он упрощает картину, собирает её в понятную форму и на этом останавливается. Всё остальное как будто «исчезает».

Именно в этом и заключается главный вызов. Чтобы увидеть больше, нужно буквально заставить себя смотреть иначе. Не искать сразу животных, а замечать линии, тени, пересечения форм.

Сначала вы находите несколько очевидных силуэтов. Возникает ощущение, что задача решена наполовину. Но затем процесс резко замедляется. Новые образы перестают появляться, хотя вы понимаете, что они там есть.

Это не вопрос знаний. Это вопрос того, насколько долго вы можете удерживать внимание и не сдаваться после первых результатов.

Такие задания часто используют как простую проверку когнитивных функций. Не в медицинском смысле, конечно, а как способ оценить внимательность, гибкость восприятия и способность переключаться между образами.

Мозг либо продолжает искать, либо «выключается» и принимает первое найденное за итог. И именно это разделяет тех, кто видит 5–7 фигур, и тех, кто доходит до 20 и дальше.

Попробуйте внимательно рассмотреть изображение и посчитайте, сколько животных вы действительно сможете найти.

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