Каспаров предупредил о новом шаге Кремля 15.07.2026, 13:09

Гарри Каспаров

Российский оппозиционер призвал Европу сосредоточиться на победе Украины.

Российский оппозиционер и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что Путин не намерен заключать мирное соглашение с Украиной и после парламентских выборов в России в сентябре может пойти на новую эскалацию, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По его мнению, усиление украинских ударов по военной логистике и энергетической инфраструктуре России не склонит Кремль к компромиссу, а, напротив, подтолкнет его к более рискованным действиям.

Каспаров полагает, что наиболее вероятным сценарием станет провокация против одной из стран восточного фланга НАТО — например, Латвии или Эстонии. По его словам, Москве необязательно начинать полномасштабную войну, чтобы проверить готовность Альянса выполнять обязательства по коллективной обороне.

«Путин всегда шел на эскалацию, когда чувствовал, что оказался в сложном положении… Самый естественный вариант эскалации — это провокация», — заявил Каспаров.

Он также обратил внимание на инициативы российских властей, упрощающие процедуру мобилизации, назвав их одним из признаков подготовки к новым военным действиям. По словам оппозиционера, риторика Кремля также не свидетельствует о стремлении к миру.

«Нет ни единого признака в российской пропаганде, действиях правительства или речах Путина, что Кремль готовится к миру. Все указывает только войну», — подчеркнул он.

Каспаров убежден, что целью возможной провокации станет проверка реакции США и союзников. Если Вашингтон не окажет помощи атакованному государству, это, по его мнению, нанесет серьезный удар по авторитету НАТО.

Оппозиционер также призвал Европу отказаться от идеи компромиссного урегулирования и сосредоточиться на победе Украины. Он считает, что санкции необходимо ужесточать, а давление на российские элиты усиливать.

«Мы должны сделать все, чтобы Путин проиграл, потому что в тот момент, когда Путин проиграет войну, он потеряет власть», — заявил Каспаров.

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