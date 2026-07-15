Крупнейший спутник Плутона замедляет свое вращение 1 15.07.2026, 13:51

Плутон и его крупнейший спутник Харон тесно связаны гравитацией.

На самом деле Харон не вращается вокруг Плутона. И карликовая планета, и ее спутник движутся вокруг точки, которая находится чуть выше поверхности Плутона. Это необычное взаимодействие привело к замедлению вращения Харона вокруг своей оси.

Свидетельства замедления вращения Харона обнаружены в тектонических особенностях на поверхности ледяного спутника Плутона. Эти данные позволяют лучше понять раннюю историю Харона, а также других ледяных спутников во внешней части Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет IFLScience.

Считается, что объекты в Солнечной системе, которые расположены близко друг к другу, замедляют скорость вращения вокруг своей оси. Это замедление вызвано гравитационными приливными силами между объектами. В этом случае изменяется не только скорость вращения, но и может измениться форма и температура объекта.

Ученые давно предполагали, что у Харона замедлилась скорость вращения вокруг своей оси и, скорее всего, продолжает замедляться. Но доказательств этому не было, хотя предполагалось, что их можно обнаружить в геологических особенностях на поверхности Харона. Дело в том, что эта поверхность почти не изменилась за 4 миллиарда лет с момента формирования Харона.

Астрономы использовали архивные данные зонда «Новые горизонты», который 11 лет назад исследовал Плутон и Харон, и изучили вариации в ориентации и типах тектонических структур в горных хребтах, расположенных в регионе Оз Терра. Он находится в северном полушарии Харона и был назван в честь вымышленной «страны Оз» из серии книг американского писателя Фрэнка Баума.

Ученые выяснили, что на поверхности Харона находятся следы того, каким был спутник в момент своего образования. Горные хребты в Оз Терра простираются более чем на 200 километров и имеют асимметричные склоны, что указывает на их сжатие, а не на растяжение. Моделирование показало, что во время образования Харона существовала ледяная оболочка толщиной не менее 30–36 километров. В первые дни существования спутника его кора на экваторе уменьшилась примерно на 1% из-за вращения Харона вокруг своей оси. Это объясняет наличие горных хребтов в Оз Терра.

Моделирование показало, что изначально скорость вращения вокруг своей оси у Харона составляла около 14 земных часов. Это почти в 10 раз больше нынешней скорости вращения – почти 153 земных часа. Это значит, что вращение спутника Плутона постепенно замедляется.

Ученые считают, что Харон, возможно, изначально был более холодным миром, что позволило создать толстую ледяную кору. Затем его вращение начало замедляться, температура повысилась и произошли изменения на поверхности. Эти данные позволяют лучше понять раннюю историю Харона, а также других ледяных спутников во внешней части Солнечной системы.

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