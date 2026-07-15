Акции «Газпрома» пробили 17-летнее «дно» 1 15.07.2026, 14:11

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Из-за новостей приостановке газовых переговоров с Китаем.

Акции «Газпрома» на Московской бирже в среду обновили минимумы за последние 17 лет на новостях о том, что Китай де-факто приостановил переговоры по газопроводу «Сила Сибири-2», с помощью которого Кремль надеялся заменить потерянные газовые рынки Европы, пишет The Moscow Times.

В ходе торгов бумаги «Газпрома» опускались до отметки 90,21 рубля — самой низкой с 20 ноября 2008 года, теряя в моменте почти 3%. С начала июля «Газпром» подешевел на 11%, с начала года — на 27%, а относительно предвоенных рекордов осени 2021 года потерял почти 80% капитализации. Сейчас газовый холодинг стоит 2,147 трлн рублей, или $28 млрд — в 36 раз меньше капитализации в $1 триллион, достичь которой два десятилетия назад обещал глава компании Алексей Миллер.

Оперирующий крупнейшими в мире доказанными запасами газа, «Газпром» растерял своих крупнейших клиентов после неудачной попытки Кремля «заморозить» Европу, чтобы добиться уступок по Украине. Поставки «Газпрома» на европейский рынок упали до минимума с начал 1970-х годов, а планы перебросить экспортируемый в ЕС газ на китайский рынок терпят фиаско.

По данным The Wall Street Journal, в ходе последнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили больше не поднимать вопрос о новом газопроводе «Сила Сибири-2» до тех пор, пока российские условия не изменятся. Китай, по словам источников WSJ, требует снизить цену на газ до внутрироссийского уровня, что в 5 раз ниже текущих цен «Газпрома» для КНР, уже включающих скидку более 30%.

В Китае, видимо, полагают, что если у России не осталось альтернативных рынков сбыта, то можно диктовать свои условия, отмечает инвестбанкир Евгений Коган. С сентября 2027 года вступает в силу европейское эмбарго на трубопроводный газ из РФ, а это значит, что «Газпром» потеряет последних клиентов в ЕС — Венгрию, Словакию и Грецию.

«В настоящее время у Китая есть достаточное „окно возможностей“ для того, чтобы демпинговать, поскольку многие ближневосточные и североафриканские поставщики СПГ готовы будут продавать газ Китаю по заниженной цене, так как у них нет возможностей сбывать газ в Европу из-за неопределённой ситуации вокруг Ормузского пролива», — отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Инвестиции в «Силу Сибири-2» оцениваются в $10 млрд, напоминает она. «Кроме того, если газопровод пройдёт через Монголию, то неизбежно возникнет вопрос, по какой цене Монголия согласится покупать российский газ, чтобы участвовать в проекте. Вполне возможно, что эта страна может потребовать для себя дисконт к цене, аналогичный дисконту для Китая», — добавляет Мильчакова.

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