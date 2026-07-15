В Беларуси заработала аптека со странным графиком 15.07.2026, 14:13

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Иллюстрационное фото

Местные очень ждали открытия, но были удивлены.

В Дзержинском районе открылась долгожданная аптека. Правда, попасть туда не так просто. Пользовательница Threads prifigella опубликовала фото графика работы нового учреждения.

Можно увидеть, что рабочих дня всего два – вторник и суббота с 10:30 до 19:30. Остальные – выходные.

- График просто огонь, – прокомментировала увиденное автор поста.

По словам белоруски, расположена аптека в агрогородке Негорелое, Дзержинского района, и местные очень ждали ее открытия.

Фото: prifigella / Threads

«Значит, нерентабельно»

Многие в комментариях не удивились такому раскладу. Как оказалось, это не редкая проблема для малых населенных пунктов.

- Ну еще шикуете. У нас на районе аптека в деревне работает один день в неделю, и этот день постоянно плавает, т.к. зависит от того, когда дадут машину, чтобы поехать туда вместе с товаром, – гласит один из ответов.

Другие рассказали, что, скорее всего, один специалист работает на несколько аптек.

- Я так отрабатывала распределение на селе еще 10 лет назад, – поделилась опытом одна из пользовательниц.

Некоторые подошли к вопросы с экономической точки зрения. Люди заявили, что частная аптека не будет работать в убыток, а нужного спроса на аптеку, вероятно, нет.

Поэтому обращаться нужно к властям, чтобы те открыли государственное учреждение. Но не факт, получится ли туда найти сотрудника на постоянный график.

- А желающих там работать по графику 24/7 сильно много? Кстати, взять налепить бумажку, сфоткать и распространить как "шок, сенсация" может любой, – усомнились некоторые в правдивости фотографии.

В агрогородке Негорелое проживает около 800 человек, а в сельсовете – чуть больше 5000.

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