Правозащитники подали жалобу на главу ФИФА из-за скандала с Трампом 15.07.2026, 14:00

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Фото: AP

Джанни Инфантино нарушил правила политического нейтралитета.

Некоммерческая правозащитная организация FairSquare, которая занимается исследованиями трудовой миграции, политических репрессий и нарушений в спорте, в десятистраничной жалобе, поданной 14 июля, утверждает, что президент ФИФА и член МОК Джанни Инфантино нарушил правила политического нейтралитета. FairSquare насчитала пять эпизодов, связанных с публичной поддержкой президента США Дональда Трампа, и попросила расследовать ещё два случая, сообщает «Эхо».

Один из них касается возможного вмешательства Инфантино после звонка Трампа по поводу дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Второй эпизод касается продвижения фан-зоны чемпионата мира. По данным FairSquare, её регистрационные страницы обслуживала компания Campaign Nucleus, основанная бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом, а посетители передавали ей имя, электронную почту и номер телефона. Организация просит выяснить, могли ли эти данные использоваться в политических целях.

ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна после обращения Трампа. Инфантино заявлял, что дисциплинарные органы федерации действуют независимо. Футболист вышел на поле 6 июля, однако Бельгия обыграла США со счётом 4:1.

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