«Ребята, бегите домой, в Узбекистан» 15.07.2026, 14:02

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Фото: flagi.prom.ua

Если бы в Беларуси были хорошие зарплаты, ее граждане сами бы не уезжали за границу.

Соцсети отреагировали на бунт рабочих из Узбекистана, которым пообещали достойный заработок в нашей стране.

Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом в Threads, в котором рассказывается о возмущении мигрантов условиями труда в Беларуси:

— Если бы в Беларуси были хорошии оклады, то белорусы не ездили бы в Москву работать. Сами подумайте, там оклады и для своих маленькие, но они живут в своих домах.

— Что и следовало ожидать! Белорусы сами уезжают на заработки. 500 долларов и у нас можно спокойно заработать. Позор и нашим, и им. Людей зря из дома вытащили, наобещали и кинули, получается.

— Ребята, бегите домой, в Узбекистан. Вас же сейчас за эти ролики ещё на сутки отправят и штрафы по 5 тысяч впаяют. Бегите.

— Молодцы, что не молчат. Возвращайтесь домой и нахрен эти спортивные костюмы отдайте в хокимият Андижана обратно.

— Очередная показуха от чиновников. Красиво только обещают.

— Думаете белорусы просто так из Беларуси уезжают в эмиграцию? Если своих граждан режим уничтожает, то что он может предложить чужим?

— Это и есть достойное жилье и уровень зарплат по мнению режима Лукашенко. Вы же не думали, что узбекистанцев приглашают в какой-то рай? Если бы условия действительно были хорошими, эти рабочие места были бы давно заняты. Просто лукашенковский режим отличается, кроме всего прочего, расизмом. Они считают, что вы, как неевропеоиды, можете довольствоваться плохими условиями.

— Насчет 500 долларов: скорее всего за эти деньги придется работать на несколько ставок. Около 12 часов в день.

— Ребятушки, это того не стоит. Это ведь не нормальные условия, издевательское отношение.

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