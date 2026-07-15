Массовое ДТП на МКАД: столкнулись сразу пять авто 15.07.2026, 13:40

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Фото: ГАИ Минска

Видеофакт.

ГАИ Минска сообщает, что сегодня утром в районе 24-го километра внешнего кольца МКАД случилось ДТП, участниками которого стали пять автомобилей: Audi, Seat, Kia, Ford и BMW.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции. На видео попали последствия аварии.

Уточняется, что 46-летнего пассажира автомобиля Seat доставили в больницу для обследования. Движение на этом участке было затруднено, но в настоящий момент полностью восстановлено.

Фото: ГАИ Минска

Фото: ГАИ Минска

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