Массовое ДТП на МКАД: столкнулись сразу пять авто
- 15.07.2026, 13:40
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Видеофакт.
ГАИ Минска сообщает, что сегодня утром в районе 24-го километра внешнего кольца МКАД случилось ДТП, участниками которого стали пять автомобилей: Audi, Seat, Kia, Ford и BMW.
По предварительной информации, столкновение произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции. На видео попали последствия аварии.
Уточняется, что 46-летнего пассажира автомобиля Seat доставили в больницу для обследования. Движение на этом участке было затруднено, но в настоящий момент полностью восстановлено.