Засчитываются ли учеба и отработка в пенсионный стаж 15.07.2026, 13:00

Рассказали в Минтруда Беларуси.

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси разъяснили, засчитываются ли учеба и отработка по распределению в пенсионный стаж.

В министерстве отметили, что время учебы на дневном отделении включается в общий трудовой стаж, но при этом не включается в страховой стаж. А именно он важен для назначения пенсии по возрасту.

Что же касается отработки по распределению, она как раз включается в страховой стаж.

– Это официальное трудоустройство с заключением трудового договора (контракта) и уплатой обязательных страховых взносов в ФСЗН, – пояснили в Минтруда.

Также в ведомстве напомнили основные условия для пенсии по возрасту.

Общий стаж работы для мужчин должен составлять не менее 25 лет, для женщин – не менее 20 лет.

Мужчины выходят на пенсию в 63 года, женщины – в 58 лет.

При этом страховой страж должен быть не менее 20 лет (периоды уплаты взносов в ФСЗН).

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