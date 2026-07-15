Засчитываются ли учеба и отработка в пенсионный стаж
- 15.07.2026, 13:00
Рассказали в Минтруда Беларуси.
В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси разъяснили, засчитываются ли учеба и отработка по распределению в пенсионный стаж.
В министерстве отметили, что время учебы на дневном отделении включается в общий трудовой стаж, но при этом не включается в страховой стаж. А именно он важен для назначения пенсии по возрасту.
Что же касается отработки по распределению, она как раз включается в страховой стаж.
– Это официальное трудоустройство с заключением трудового договора (контракта) и уплатой обязательных страховых взносов в ФСЗН, – пояснили в Минтруда.
Также в ведомстве напомнили основные условия для пенсии по возрасту.
Общий стаж работы для мужчин должен составлять не менее 25 лет, для женщин – не менее 20 лет.
Мужчины выходят на пенсию в 63 года, женщины – в 58 лет.
При этом страховой страж должен быть не менее 20 лет (периоды уплаты взносов в ФСЗН).