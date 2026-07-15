Белoрусу дали польскую визу после депортации 15.07.2026, 12:45

Как такое возможно.

В одном из чатов, где белорусы обсуждают ситуацию с визами, мужчина похвастался своим кейсом. По его словам, несмотря на депортацию из Польши, он смог получить визу этой страны. «Зеркало» обратило внимание на этот пост и объяснило, как такое возможно.

На визу мужчина подавался по новой системе записи, которая начала действовать в Беларуси с 8 июня. В чате пользователь отметил, что относится к Гродненскому консульскому округу и записался в лист ожидания в Лиде. Интересовала его виза D — рабочая.

— Подавался после депортации. В лист ожидания стал 14 июня. Слот дали на 6 июля, — сообщил он. — Паспорт получил 13 июля. С визой!

Не мешает ли запрет на въезд в Польшу получить визу этой страны?

Если он закончился, то нет.

Важно, чтобы в Реестре иностранцев, чье пребывание на территории Польши нежелательно, и в Шенгенской информационной системе (SIS) не было записей, которые накладывают человеку табу на въезд. SIS, напомним, это база данных стран Шенгенской зоны. Ее используют пограничники, полиция и миграционные органы. Сюда вносят информацию об иностранцах, которым предписали выехать из какой-либо страны Шенгена.

Если так случилось, что запрет закончился, а фамилия все еще хранится в Реестре или в SIS, тогда стоит обратиться в Urząd do Spraw Cudzoziemców (Управление по делам иностранцев Польши) и попросить ее удалить. К слову, если ограничение наложило другое государство, то нужно писать туда.

Когда человека больше нет в списке, то можно снова податься на польскую визу и даже ее получить. Последнее решение принимает консул. Зависит оно от того, соответствуют ли данные, которые предоставил человек, требованиям Визового кодекса ЕС. Например, все ли в порядке с документами, что подтверждают цель поездки, есть ли нужное количество денег, арендовано ли жилье.

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