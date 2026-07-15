Россия массово выводит системы ПВО из Арктики 5 15.07.2026, 8:44

2,022

Ключевые объекты остались без защиты.

Россия сокращает количество средств противовоздушной обороны в Арктике, оставляя ключевые военные объекты на Крайнем Севере без прикрытия, поскольку пытается защитить объекты в других частях страны от украинских атак. Как пишет «Радио Свобода», спутниковые снимки показывают, что Кремль убрал системы С-300 и С-400 от нескольких стратегических объектов в регионе.

Катажина Зиск, профессор Норвежского института оборонных исследований, отмечает, что исчезновение многих средств ПВО с Крайнего Севера России свидетельствует о «растущем несоответствии между целями, которые Россия должна защищать, и имеющимися у нее пусковыми установками, перехватчиками и обученным персоналом».

По ее словам, это не означает, что российские стратегические объекты на крайнем севере теперь полностью лишены прикрытия. Но, как подчеркивает эксперт, «это предполагает, что Россия не ожидает крупномасштабного нападения в регионе и считает, что она может без особого риска уменьшить защиту там».

По данным «Радио Свобода», около 60 процентов российских систем ПВО С-300 и С-400 были вывезены с мест, где они размещались до вторжения в Украину в 2022 году. При этом подразделения ПВО в основном остались на своих местах вокруг российских ядерных ракетных шахт и аэродромов стратегических бомбардировщиков.

Так, в районе авиабазы «Рогачево» на архипелаге Новая Земля с ракетной базы была выведена большая часть средств противовоздушной обороны.

В Северодвинске на Белом море, где строятся и ремонтируются российские атомные подводные лодки, несколько объектов, где системы ПВО стояли десятилетиями, теперь остались без защиты. Спутниковые снимки подтверждают, что около двух десятков комплексов С-300 и С-400 исчезли из специально построенных для них позиций по всему городу.

При этом системы ПВО, которые убирают с Крайнего Севера, появляются рядом с более вероятными целями для атак украинских дронов.

Так, спутниковые снимки показывают, что на ранее пустом поле возле Саратовского нефтеперерабатывающего завода на юго-западе России теперь размещены системы залпового огня. С начала 2025 года этот НПЗ неоднократно подвергался ударам беспилотников.

Зиск отмечает, что нынешний конфликт демонстрирует: «стационарные цели крайне уязвимы для беспилотников». По ее словам, пока неясно, вернутся ли российские батареи ПВО на прежние позиции после окончания войны в Украине — не исключено, что Кремль предпочтет выстроить «более рассредоточенную, многоуровневую модель» защиты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com