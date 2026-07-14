Потребительские настроения россиян на фоне топливного кризиса упали 14.07.2026, 5:57

До уровней времен мобилизации.

Россияне растеряли весь оптимизм в отношении своего материального положения и экономики в целом, показал опрос «Левада-центра». Индекс потребительских настроений (ИПН) падает уже год и на последней неделе июня опустился ниже 100 пунктов, разделяющих оптимизм и пессимизм. Это произошло впервые с октября 2022 г., когда люди были в шоке от мобилизации, передает The Moscow Times.

За год индекс потерял 23 пункта, из них 9 – за два последних месяца, когда страну накрыл топливный кризис. В минусе теперь не только оценки текущей ситуации, но и ожидания. Их уровень опустился до 97 пунктов, а оценка текущей экономической ситуации – до 89 пунктов. До этого схожие значения ИПН наблюдались в 2021 г., отмечает «Левада-центр».

Аналогичные изменения произошли в оценке личного материального положение. Год назад тех, у кого оно за последние 12 месяцев улучшилось и ухудшилось, было примерно поровну (24% и 23%), теперь между ними почти трехкратная разница: 35% ответили, что стали беднее и 13% богаче. Доля респондентов, ожидающих ухудшения материального положения, превысила долю оптимистов: 24% против 21%. Годом ранее соотношение было противоположным: 31% на 13% в пользу оптимистов.

«Левада-центр» отмечает еще один сдвиг в настроениях россиян. Последние годы опрошенные смотрели в ближайшее экономическое будущее страны с оптимизмом и оценивали его лучше, чем личные перспективы, но в июне ситуация изменилась. Доля тех, кто считает, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут плохим временем, выросла более чем вдвое: 35% против 16% годом ранее. Доля оптимистов обвалилась с 49% до 29%.

Лишь в самых долгосрочных перспективах пессимизм пока не доминирует: по 19% считают, что следующие пять лет будут для экономики хорошим и плохим временем. Год назад оптимистов было 33%, а пессимистов всего 6%.

Регулярные опросы фонда «Общественное мнение» по заказу Центробанка также фиксировали ухудшение потребительских настроений в середины 2025 г. и переход к пессимизму с февраля, но в мае-июне оценки немного улучшились. Правда, ФОМ проводил последний опрос в начале июня, до того, как украинские беспилотники вывели из строя Московский НПЗ, заставив забирать топливо в столицу из других регионов.

Росстат пока не сообщил данные о материальном положении россиян за май-июнь. Последние данные зафиксировали рост реальных зарплат за январь-апрель на 7,8% в годовом выражении и реальных располагаемых доходов россиян на 1,5% в первом квартале.

Самые разные опросы говорят о резком ухудшении социальных настроений россиян. Более половины отвечают, что у окружающих преобладают тревожные настроения, падают поддержка властей, рейтинг Владимира Путина и доверие к нему (1, 2). В обществе растет запрос на окончание войны, но она продолжается. На фоне топливного кризиса половина россиян (49%) ожидают ускорения роста цен, это даже больше, чем после начала войны, показал опрос ФОМ в начале июля.

Явный признак ухудшения материального положения людей или его ожиданий – переход в режим экономии (1, 2, 3). По данным Сбериндекса, траты потребителей на одежду и обувь, электронику и бытовую технику и многие другие категории в июле меньше, чем год назад. Россияне продолжают экономить – таков главный вывод аналитиков «Т-инвестиций» на данных о платежах картами «Т-банка» в крупнейших розничных сетях во втором квартале. Число посетителей в сопоставимых магазинах в среднем сокращается, особенно в премиальных сетях и у продавцов непродовольственных товаров, покупатели переходят в более доступные форматы, лучше других выглядят дешевые сети и дискаунтеры, поддерживать посещаемость приходится за счет скидок и акций, перечисляют они.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com