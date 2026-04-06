BBC: Орбан на грани поражения

BBC: Орбан на грани поражения3
- 6.04.2026, 14:42
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Премьер Венгрии впервые за 16 лет рискует потерять власть.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, дольше всех находящийся у власти среди лидеров ЕС, столкнулся с самым серьезным политическим вызовом за последние годы. На выборах 12 апреля ему противостоит бывший соратник Петер Мадьяр, и опросы указывают на возможное поражение действующего премьера, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).
Орбан руководит страной с 2010 года, за это время кардинально изменив политическую систему. Европарламент называет Венгрию «гибридной автократией», тогда как сам Орбан предпочитает термины вроде «нелиберальная демократия» или «христианская свобода».
Политик неоднократно конфликтовал с ЕС, особенно по вопросу Украины, блокируя помощь Киеву. Его считают одним из главных союзников Путина в Европе. При этом Орбан получил поддержку президента США Дональда Трампа и опирается на правые силы внутри ЕС.
Несмотря на харизму, популярность премьера снижается на фоне коррупционных скандалов и усталости избирателей. Впервые за годы он столкнулся с открытым недовольством — его освистали во время предвыборного выступления.
Орбан начал политическую карьеру в конце 1980-х как либеральный активист и основатель партии ФИДЕС. В 1998 году он стал самым молодым премьером Европы, но позже изменил курс, превратив партию в национал-консервативную силу.
Вернувшись к власти в 2010 году, он провел масштабные реформы, усилил контроль над СМИ и государственными институтами, а также укрепил позиции своей политической элиты. ЕС неоднократно критиковал Будапешт за нарушение принципов верховенства права и заморозил часть финансирования.
Сегодня Орбан пытается сохранить власть, но его политическое будущее оказалось под вопросом впервые за более чем десятилетие.