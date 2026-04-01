Правительство Орбана подтвердило статус «обслуги» Кремля 6 Петр Олещук

1.04.2026, 16:09

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Петр Олещук

Здесь нет никакой идеологии.

После публикации записей разговоров между министрами иностранных дел Венгрии и России Петером Сийярто и Сергеем Лавровым у Будапешта почти не осталось пространства для привычной игры в «неоднозначность».

Долгие годы правительство Виктора Орбана пыталось продавать Европе свою особую позицию как якобы «прагматизм», «суверенную дипломатию» или «защиту национальных интересов». Но если глава МИД страны ЕС, судя по опубликованным материалам, обсуждает с российским министром, как помочь вывести из санкционного списка людей, связанных с российским бизнесом, то это уже не похоже на самостоятельную политику. Это выглядит как сервис.

Еще более разрушительным для официального Будапешта является не только содержание отдельной записи, но и ее место в более широкой картине.

Ранее Washington Post, на который ссылались Reuters, AP и другие издания, сообщал, что Сийярто годами мог фактически передавать Москве содержание обсуждений на заседаниях ЕС, звоня Лаврову прямо во время перерывов.

То есть речь идет не о случайном контакте и не о дипломатическом этикете, а о модели поведения, при которой Кремль получал конфиденциальную информацию. Польский премьер Дональд Туск прямо сказал, что Варшава давно это подозревала. В такой ситуации маски действительно сброшены.Если Москва «присутствует за европейским столом» через венгерский канал, то Будапешт уже не просто неудобный партнер Запада, а политический проводник чужих (и чуждых) интересов.

Самое важное здесь то, что правительство Орбана работает не на абстрактную «мирную линию», а на вполне конкретную российскую повестку. В публикациях об утечке речь идет не только об обмене информацией, но и о содействии в изменении санкционных решений ЕС, включая тему российского «теневого флота» и связанных с Кремлем лиц.

В Польше такие связи назвали «омерзительными», в Ирландии — «зловещими». Это реакция не на сам факт контакта с Россией, а на подозрение, что правительство Орбана системно использует членство в ЕС как инструмент продвижения интересов Кремля.

Почему именно Орбан и Сийярто так последовательно выполняют роль московских адвокатов? Здесь нет никакой идеологии. Только материальный интерес. Reuters не раз писал, что Будапешт привязывает свою политику к восстановлению поставок российской нефти по «Дружбе», требует снять санкции с российской энергетики, блокирует помощь Украине и даже угрожает сворачивать поставки газа Украине. Это и есть политика «за деньги». Не обязательно в виде чемодана из Кремля. Достаточно того, что политическая лояльность конвертируется в дешевое сырье, привилегированный доступ к ресурсам, прибыль для связанных структур и особый статус в бизнес-отношениях с Москвой.

Орбановская система уже не выглядит как «альтернативный голос Европы». Она выглядит как внутренний лоббист Кремля в ЕС и НАТО. Как правительство, которое прикрывает пророссийскую линию суверенистской риторикой, а на практике торгует европейским единством в обмен на политические и экономические дивиденды.

В этом смысле публикация прослушки — это не просто предвыборный удар по ФИДЕС. Это момент политической ясности. Потому что из нее следует очень простая вещь.Проблема Орбана не в том, что он «слишком сложный» или «неудобный» для Брюсселя. Проблема в том, что его правительство все больше похоже на посредника, который продает Москве то, чего она сама не может купить напрямую. Доступ в Европу, инсайд, блокирующий голос, политическое прикрытие и санкционные послабления.

Это не «особый путь», это платный лоббизм в интересах Кремля.

Петр Олещук, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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