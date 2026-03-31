«Всегда к вашим услугам»: СМИ опубликовали разговор Лаврова и Сийярто 31.03.2026, 12:31

Петера Сийярто

Глава МИД Венгрии координировал свои действия с российским коллегой.

Журналисты обнародовали запись разговора главы МИД Венгрии Петера Сийярто с главой МИД страны-агрессора России Сергеем Лавровым. Издание VSquare опубликовало аудиозапись на фоне скандала о возможной передаче New Voice.

По данным журналистов, всего через час после того, как Сийярто прибыл в Будапешт из Санкт-Петербурга 30 августа 2024 года, ему позвонил Лавров. Тот напомнил, что российский олигарх Алишер Усманов хотел, чтобы его сестру, Гульбахор Исмаилову, исключили из санкционных списков ЕС, и Сийярто пообещал помочь. Усманова называют одним из любимых бизнесменов российского диктатора Владимира Путина, и они имеют «особенно тесные связи», пишет издание.

«Послушайте, я звоню по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы что-то делаете в отношении его сестры», — сказал Лавров.

Сийярто ответил ему: «Да, конечно. Дело в том, что вместе со словаками мы подаем предложение в Европейский Союз об исключении ее [Исмаиловой] из списка. Мы подадим его на следующей неделе, и поскольку начнется новый период пересмотра, этот вопрос будет включен в повестку дня, и мы сделаем все возможное, чтобы ее исключили из списка».

Прежде чем положить трубку, венгр говорил о новой штаб-квартире Газпрома, которую он посетил в России.

«Я всегда к вашим услугам», — добавил он.

Семь месяцев спустя Исмаилову исключили из санкционного списка ЕС.

Стенограммы и аудиозаписи разговоров Лаврова с Сийярто, а также разговоров были получены и подтверждены консорциумом новостных расследований, в состав которого входят VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider и Следственный центр Яна Куцяка (ICJK).

Сам Сийярто отреагировал на публикацию СМИ в Facebook и заявил, что ему уже некоторое время известно, что «иностранные разведывательные службы — при активном сотрудничестве венгерских журналистов — прослушивают» его телефонные разговоры.

«Сегодня „разведчики“ сделали очередное „важное открытие“: они доказали, что я говорю то же самое на публике, что и по телефону… Замечательная работа!», — написал глава МИД Венгрии.

Сийярто аргументировал свои действия тем, что «политика санкций является провальной; она наносит больше вреда ЕС, чем России». Дипломат утверждает, что «регулярно консультируется и консультировался с министрами иностранных дел многих других стран, не входящих в ЕС, относительно санкционных мер».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com