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Зеленский раскрыл первые детали встречи с Туском

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  • 29.07.2026, 20:26
Зеленский раскрыл первые детали встречи с Туском
Владимир Зеленский

Президент Украины и премьер Польши говорили об инвестициях, ПВО и не только.

Сегодня, 29 июля, украинский президент Владимир Зеленский встретился с польским премьером. Они обсудили инвестиции в Украину, сотрудничество в сфере ПВО и не только.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Зеленского.

«Провели встречу с премьер-министром Дональдом Туском в Люблине. Обсудили многие двусторонние вопросы, и среди них исторический диалог между нашими государствами. Рассказал о нашей дипломатической работе в Вашингтоне», - отметил глава государства.

Президент Украины добавил, что обсудил с польским политиком оборонное сотрудничество и приоритетные вопросы защиты городов и громад Украины от российских ударов.

«Антибаллистика – это ключевой приоритет. Безопасность и защита Украины – это также безопасность и защита Польши. Наше сотрудничество усиливает и наш регион, и всю Европу», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, также отдельно обсуждались вызовы безопасности, которые есть для украинцев. Глава государства подчеркнул, что граждане, которые из-за войны выехали в Польшу, должны чувствовать себя в безопасности.

«Мы также обсудили вопросы польских инвестиций в Украину, сотрудничества в сфере противоракетной обороны и поддержки Украины в ее борьбе против российского агрессора», - рассказал Туск.

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