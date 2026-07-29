ВГИК вербует абитуриентов для участия в войне с Украиной
- 29.07.2026, 18:22
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Ранее министр образования РФ потребовал отправить 2% студентов на войну.
Абитуриентам операторского факультета Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) предлагают бесплатное обучение с 2027 учебного года, если они заключат контракт с Минобороны РФ на службу в войсках БПЛА сроком на год. Об этом в среду, 29 июля, сообщает «Эхо».
Издание обратило внимание на объявление о наборе «в специальную группу» мастерской оператора Михаила Аграновича, опубликованное на странице операторского факультета «ВКонтакте».
Из публикации следует, что заключившим контракт с Минобороны РФ предоставят бесплатное общежитие, статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, а также «расширенные технические и финансовые возможности при выполнении студенческих съемочных работ».
Службу по контракту приравняют к срочной службе по призыву, утверждается в объявлении. Тем не менее в настоящее время срок любого контракта, заключенного с Минобороны РФ, автоматически продлевается до окончания «частичной мобилизации», приказ о которой Владимир Путин подписал в сентябре 2022 года.
Российские вузы уже несколько лет склоняют студентов и абитуриентов к военной службе по контракту, предлагая льготы, денежные бонусы и бесплатное обучение. В 2026 году стало известно, что министр высшего образования Валерий Фальков потребовал от руководств российских вузов и колледжей отправить на войну в Украину 2% студентов.
В частности, в Высшей школе экономике (ВШЭ) участникам отрядов БАРС (так называемого боевого армейского резерва) и военным беспилотных войск летом 2026 года пообещали бесплатное образование, если те отслужат год по специальному контракту, заключенному через вуз.