«Качество образования в Беларуси просто обвалилось» 3 29.07.2026, 13:30

Почему белорусские выпускники массово отказываются от учебы на родине.

Белорусские вузы, включая медицинские и некогда престижные технические университеты, столкнулись с массовым недобором. На некоторых специальностях места остаются пустыми, а проходные баллы резко упали.

Почему даже известные белорусские вузы столкнулись с массовым недобором? Об этом сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» и отцом двоих детей Андреем Шарендо:

— На самом деле все закономерно. Качество высшего образования в Беларуси снижалось на всем протяжении диктатуры, но за последние пять лет оно просто обвалилось. После событий 2020 года из страны уехал цвет белорусской преподавательской среды. Это сотни, даже тысячи специалистов, которые годами, а некоторые десятилетиями готовили студентов. Для белорусских вузов это стало серьезным ударом. Заменить этих преподавателей просто некем.

Кроме снижения качества образования, есть и другая важная проблема. Наши выпускники школ не видят своего будущего в Беларуси после окончания вузов. Молодых людей, конечно, пугает обязательная отработка, эта принудиловка из советского прошлого. Каждый год мы видим сотни роликов об убогих условиях труда выпускников. Их направляют на отработку в какие-то богом забытые регионы страны. Молодые люди недовольны и предлагаемыми зарплатами.

Такая безысходность отпугивает их от поступления даже на специальности, которые раньше считались престижными. Речь идет о медицинских и технических специальностях, а также об ИТ-сфере. Раньше они были очень востребованы среди выпускников школ.

Детей и их родителей также пугает засилие идеологии в белорусских вузах. Сегодня студент постоянно находится под давлением идеологических структур лукашистов. Многие родители просто не хотят, чтобы их дети с этим сталкивались.

— Куда исчезли выпускники школ и чем объясняется резкое сокращение числа абитуриентов?

— Важно сказать, что в этом и прошлом году число выпускников 11-х классов не уменьшилось, а, наоборот, выросло. Никакой заслуги режима Лукашенко в этом нет. Рождаемость в Беларуси после Второй мировой войны меняется волнами.

Сейчас школу заканчивают дети родителей моего поколения, то есть людей, которые родились в 1980-е годы. В то время в Беларуси наблюдался пик рождаемости, и теперь дети этого поколения поступают в вузы. Ответ на вопрос, куда потом исчезают абитуриенты, очевиден. Родители и дети заранее начинают искать места в зарубежных вузах. Я живу в Польше и вижу это собственными глазами. В городе, где я сейчас нахожусь, есть два вуза. Примерно четверть их студентов составляют белорусы.

Я разговариваю со своими ровесниками, чьи дети сейчас заканчивают школу. Многие из них начинают за несколько лет копить деньги, чтобы дать детям образование в Европе.

Это уже приобрело массовый характер. Каждый год десятки тысяч белорусских детей уезжают учиться за границу, потому что их родители не видят для них будущего при режиме Лукашенко.

Режим пытается противостоять этому какими-то непонятными способами. Последняя кампания против Европейского гуманитарного университета, который находится в Вильнюсе, также является неуклюжей попыткой остановить отток белорусской молодежи.

Но результат, уверен, будет обратным. С каждым годом все больше белорусских детей будут вынуждены уезжать за границу и поступать в действительно качественные вузы, чтобы строить свое будущее вне Беларуси.

— Чем массовый недобор студентов, падение качества подготовки и отток молодежи грозят будущему Беларуси?

— Отъезд такого количества белорусов из страны, безусловно, наносит удар по будущему Беларуси. Страна теряет рабочие руки и квалифицированные кадры. Вина за это полностью лежит на режиме Лукашенко. Именно он не в состоянии создать в Беларуси нормальные, современные условия для учебы и работы, погрязнув в идеологических установках 70-летней давности.

Меня обнадеживает только одно. Я разговариваю с белорусскими студентами, которые учатся здесь, в Польше, и вижу, что многие из них по-прежнему тепло относятся к своей родине. Они говорят, что после падения режима Лукашенко, когда в Беларуси появятся нормальные условия для жизни и работы, будут готовы вернуться.

Поэтому есть надежда, что многие из тех, кто сейчас уехал и учится за границей, в будущем, после краха режима Лукашенко, станут фундаментом новой Беларуси.

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