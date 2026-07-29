Что думают ученые об «Одиссее» Кристофера Нолана? 29.07.2026, 13:16

Фильм вызвал жаркие споры среди знатоков Гомера

Новая экранизация «Одиссеи» Кристофера Нолана стала одним из главных кинособытий года, собрав 264,1 млн долларов в мировом прокате уже за первый уикенд. Однако если зрители и критики встретили фильм восторженно, то среди специалистов по древнегреческой литературе мнения разделились, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Фильм с Мэттом Дэймоном в роли Одиссея основан на знаменитой поэме Гомера и рассказывает о возвращении героя домой после Троянской войны. Картина впечатлила масштабом съемок в формате IMAX и актерской игрой, однако часть исследователей считает, что режиссер слишком далеко отошел от первоисточника.

Профессор Пенсильванского университета и переводчик «Одиссеи» Эмили Уилсон призналась, что рада новому интересу к поэме. «Я хочу отпраздновать тот факт, что гораздо больше людей узнали об этом произведении и вернулись к поэме», — сказала она. В то же время, по ее мнению, Нолан «пытался вместить все, но упустил темы, которые были жизненно важны для произведения».

Схожей позиции придерживается переводчик и литературный критик Дэниел Мендельсон. Он высоко оценил визуальный стиль фильма, но отметил, что экранный Одиссей лишился «хитрости, юмора и обаяния». «Нолан просто переделал героя Гомера по своему образу», — убежден исследователь.

Несмотря на критику, Эмили Уилсон рекомендует посмотреть фильм именно в кинотеатре. По ее словам, это зрелищная работа, которая способна познакомить миллионы зрителей с классическим произведением и вдохновить их обратиться к оригиналу.

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