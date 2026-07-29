Сегодня в Беларуси заработали пенсионные новшества 2 29.07.2026, 13:14

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Фото: Tut.by

На очереди — еще несколько изменений.

В Беларуси вводят несколько пенсионных изменений. «Зеркало» рассказывает, какие именно новшества появились.

Новшество по некоторым пособиям

Правительство с 29 июля ввело изменения, которые затрагивают белорусов пенсионного возраста, а также людей с инвалидностью I группы — они касаются пособий по уходу.

Так, родители и опекуны пенсионного возраста смогут продолжить получать пособие по уходу после того, как их ребенку-инвалиду исполнится 18 лет и ему установят инвалидность с детства I группы.

Напомним, женщины в Беларуси сейчас выходят на заслуженный отдых в 58 лет, а мужчины — в 63 года.

«Предусматривается выплата пособия по уходу за период нахождения гражданина, нуждающегося в постоянном уходе, на стационарном лечении, в случае осуществления получателем пособия ухода за ним в этой организации здравоохранения, — сообщали ранее в Минтруда. — Факт осуществления дополнительного ухода подтверждается выпиской из медицинских документов, выданной организацией здравоохранения».

Еще одно новшество касается ситуаций, когда временный уход приостанавливается по личным обстоятельствам — пособие выплачивать в таком случае не будут, но в будущем не придется повторно обращаться за назначением этих выплат и собирать для этого новый пакет документов.

«Однако временное приостановление ухода согласовывается с лицом, которое получает этот уход (инвалидом I группы, пожилым 80 лет и старше), либо его законным представителем, — уточняли в Минтруда. — Для реализации этого права нужно подать соответствующее заявление в управление по труду, занятости и социальной защите, выплачивающее пособие по уходу».

Повысят некоторые пенсии и доплаты для тех, кто старше 75 лет

В Беларуси с 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии. Это связано с повышением бюджета прожиточного минимума.

Социальная пенсия в августе увеличится до 265,19 рубля. Это на 10,38 рубля больше, чем теперь. Эти выплаты получают в том числе те, кто попал в пенсионную ловушку.

С 1 августа также на 4,1% вырастут доплаты к пенсиям тем, кто старше 75 лет. Причем размер этой прибавки зависит от возраста. Так, с 75 до 79 лет — 99,44 рубля, а тем, кто старше, — 198,89 рубля.

Средний размер пенсии по возрасту в январе — июне 2026 года составил 1 057,19 рубля, или 370,3 доллара в эквиваленте, сообщал ранее Научно-исследовательский экономический институт при Минэкономики.

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