В Туле совершили покушение на руководителя завода дронов для армии Путина 1 29.07.2026, 12:55

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Нападавшего до сих пор ищут.

В российском городе Тула неизвестный подстерегал в подъезде дома руководителя компании, производящей беспилотники, и трижды выстрелил в него.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Что известно о нападении

По данным канала, неизвестный устроил засаду в подъезде жилого дома.

Когда руководитель компании Российская лаборатория воздушного транспорта Андрей Черезов появился на месте, стрелок трижды выстрелил в него.

Мужчину с ранениями доставили в больницу. Личность нападавшего пока не установили, полиция ведет поиск.

Чем занимается компания

«Русская лаборатория воздушного транспорта» разрабатывает и снабжает беспилотные системы для нужд российской армии.

Недавно фирма получила контракты почти на 30 миллионов рублей. Деньги компания должна получить за поставку комплектов для сборки беспилотников и систем управления для дронов.

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