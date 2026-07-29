В Туле совершили покушение на руководителя завода дронов для армии Путина

В Туле совершили покушение на руководителя завода дронов для армии Путина1
- 29.07.2026, 12:55
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Нападавшего до сих пор ищут.
В российском городе Тула неизвестный подстерегал в подъезде дома руководителя компании, производящей беспилотники, и трижды выстрелил в него.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Mash.
Что известно о нападении
По данным канала, неизвестный устроил засаду в подъезде жилого дома.
Когда руководитель компании Российская лаборатория воздушного транспорта Андрей Черезов появился на месте, стрелок трижды выстрелил в него.
Мужчину с ранениями доставили в больницу. Личность нападавшего пока не установили, полиция ведет поиск.
Чем занимается компания
«Русская лаборатория воздушного транспорта» разрабатывает и снабжает беспилотные системы для нужд российской армии.
Недавно фирма получила контракты почти на 30 миллионов рублей. Деньги компания должна получить за поставку комплектов для сборки беспилотников и систем управления для дронов.