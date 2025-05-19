Китайские СМИ: Российскую экономику ждет дефолт
- 19.05.2025, 14:32
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Если война продолжится, у Кремля начнутся проблемы.
Эскалация военного конфликта в Украине угрожает российской экономике: она может привести к истощению финансовых резервов страны и потере контроля над уровнем государственного долга, вплоть до дефолта. О таком риске предупредило китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI), которое впервые после начала полномасштабной войны присвоило России кредитный рейтинг на уровне BBB+g. Эта оценка указывает на средние экономическую и финансовую устойчивость и средний риск дефолта. При этом рейтинг оказался выше, чем до вторжения российской армии в Украину, когда он имел значение BBB-g, пишет The Moscow Times.
В обосновании CCXI говорится, что экономика России адаптируется к санкциям по мере стабилизации геополитических рисков. В обслуживании внешнего долга сильную поддержку стране оказывают финансовая и денежно-кредитная политика властей, а также достаточные международные резервы и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Как указывает агентство, существенное расширение военно-промышленного сектора во время войны в Украине снизило энергетическую зависимость России. Однако на фоне высоких государственных расходов, дефицита рабочей силы и растущей инфляции есть риск дисбаланса спроса и предложения в экономике. В 2025 году CCXI ожидает небольшого замедления инфляции и умеренного экономического роста в России из-за высокой ставки Центробанка (21%). Факторами, которые могут привести к повышению рейтинга страны в будущем, CCXI назвало ослабление санкций и снижение геополитического риска.
После вторжения России в Украину международные агентства Fitch, Moody’s и S&P сначала понизили, а затем отозвали рейтинг России и российских эмитентов. На момент начала войны у России были инвестиционные рейтинги ВВВ- в Fitch и S&P, а в Moody’s — спекулятивный Ba1. CCXI — старейшее рейтинговое агентство Китая, основанное в 1992 году. О подготовке национального кредитного рейтинга России гендиректор ССXI Янь Янь сообщил в июне 2023 года. По его словам, сотрудники агентства встречались с представителями российских ЦБ и Минфина, чтобы уточнить ряд вопросов, в том числе связанных с сокращением использования в расчетах доллара.
Суверенный рейтинг — это оценка способности государства своевременно и полномерно исполнить долговые обязательства. Возвращение международных оценок полезно в качестве ориентира для возможных проектов на финансовых рынках, отметил главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. При этом он оценил текущую экономическую и финансовую устойчивость России ниже, чем в 2021 году. «Можно долго дискутировать, какой должна быть справедливая оценка абсолютного уровня устойчивости тогда и сейчас, но в моем понимании относительная стала ниже после шока деглобализации, с которым столкнулась российская экономика», — пояснил Кузьмин.