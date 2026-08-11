Зеленский рассказал о планах Путина на осень 3 11.08.2026, 21:21

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Владимир Зеленский

Президент Украины поделился информацией из доклада ГУР.

Главное управление разведки Минобороны подтверждает, что Россия готовит мобилизацию на осень. Она должна состояться после имитации парламентских выборов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения во вторник, 11 августа.

«Был доклад ГУР МО — Олега Иващенко — о подготовке российской мобилизации. Всё подтверждается внутренними российскими документами: они готовят её на осень, как раз после имитации парламентских выборов», — отметил глава государства.

Президент говорит, что план российского диктатора Владимира Путина не особо сложен: он хочет показать, будто россияне поддерживают войну. Зеленский отметил, что все партии, допущенные к выборам на данный момент, так или иначе выступают против мира.

«А затем, после так называемых выборов, планируется дополнительная быстрая мобилизация нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же — на следующий год. Это в дополнение к набору, который они пытаются выполнить по контрактам», — сообщил он.

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Глава государства заявляет, что ежемесячные потери российского контингента на территории Украины составляют не менее 30 тысяч человек, причем 60% из них — убитыми. Зеленский отметил, что общая численность российской оккупационной армии постепенно сокращалась благодаря активным действиям Сил обороны и, прежде всего, применению дронов.

Сейчас, по словам президента Украины, Путин полагает, что дополнительная мобилизация и привлечение военных из Северной Кореи позволят ему затягивать войну и наращивать российскую штурмовую активность.

«Мы готовимся к собственным активным действиям, к тому, чтобы максимально усложнить России реализацию таких планов. Я поставил перед нашими разведками и специальными службами Украины соответствующие задачи», — добавил глава украинского государства.

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