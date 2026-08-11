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В России сын «православного олигарха» на Lamborghini влетел в дом и снес «героя СВО»

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  • 11.08.2026, 20:56
  • 13,766
В России сын «православного олигарха» на Lamborghini влетел в дом и снес «героя СВО»
Фото: e1.news

У оккупанта — тяжелые травмы.

В российском Екатеринбурге Lamborghini врезалась в дом, пишет «Медуза».

По данным СМИ, авто принадлежит уральскому бизнесмену, владельцу «Русской медной компании» Игорю Алтушкину, а за рулем машины в момент ДТП находился его сын Давид. Водитель спорткара получил травмы.

В Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что авария произошла после того, как водитель не справился с управлением. По данным ведомства, пострадал один пешеход.

«База» утверждает, что пострадавших двое: мужчины сидели на крыльце, когда в дом влетел спорткар. Один из них недавно вернулся с российско-украинской войны и передвигался на костылях. У него, по информации телеграм-канала, множественные переломы и закрытая черепно-мозговая травма.

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