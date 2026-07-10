Ким Чен Ын взялся за масштабный ремонт своих девяти дворцов 3 10.07.2026, 13:45

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фото: epa

Северокорейский диктатор скрывает свои роскошные резиденции.

Лидер КНДР Ким Чен Ын начал масштабную реконструкцию своих роскошных резиденций. На спутниковых снимках видно, что строительные работы стартовали как минимум на девяти объектах в конце мая — начале июня, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам аналитиков, северокорейский лидер располагает более чем десятком элитных поместий по всей стране. Обновления затронули особняки в Пхеньяне, семейную усадьбу с инфраструктурой для испытаний ракет, озерный курорт, а также частный прибрежный комплекс в Вонсане, где обычно пришвартована личная яхта Кима стоимостью около 7 млн долларов. На новых спутниковых снимках заметны, в частности, свежие крыши зданий.

Эксперты связывают активное строительство с улучшением финансового положения режима благодаря расширению сотрудничества с Россией и Китаем. По словам специалиста по Северной Корее Майкла Мэддена из Stimson Center, приток средств и материалов позволяет Пхеньяну финансировать дорогостоящие проекты, связанные с личными интересами главы государства.

При этом северокорейские государственные СМИ не рассказывают о ремонте резиденций. Демонстрация роскошного образа жизни противоречит официальной пропаганде, которая создает образ лидера, разделяющего трудности с населением. По различным оценкам, почти половина жителей КНДР сталкивается с хроническим недоеданием.

Спутниковые исследования и редкие свидетельства показывают, что владения Ким Чен Ына оснащены яхтами, конными манежами и бассейнами олимпийского размера. По данным южнокорейских аналитиков, на привилегии для правящей элиты — автомобили, предметы роскоши и медицинское обслуживание — режим мог потратить до 1,8 млрд долларов.

Несмотря на международные санкции, запрещающие поставки товаров класса люкс, Ким и члены его семьи регулярно появляются с дорогими швейцарскими часами, сумками Dior и другими предметами премиальных брендов, что неоднократно фиксировали зарубежные наблюдатели.

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