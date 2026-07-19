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Удар по складам Wildberries: огромное облако дыма накрывает центр России

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  • 19.07.2026, 8:51
  • 7,924
Удар по складам Wildberries: огромное облако дыма накрывает центр России

Оно распространилось примерно на 250 километров.

Дымовое облако, образовавшееся после пожара на атакованном украинскими дронами логистическом центре Wildberries в подмосковной Электростали, который используется для обеспечения ВПК РФ подсанкционными комплектующими, распространилось примерно на 250 километров и уже приблизилось к границе Орловской области. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга пожаров NASA FIRMS, заметил «Диалог».

По данным сервиса, площадь дымового облака, содержащего в том числе мелкодисперсные частицы и аэрозоли, составляет около 18 тысяч квадратных километров. Оно охватывает значительную часть Калужской области, включая Калугу, а также отдельные районы Тульской области вдоль границы с Калужской.

Согласно данным NASA FIRMS на вечер субботы, южная граница дымового шлейфа находилась примерно в 15 километрах от Орловской области.

Отметим, федеральные телеканалы РФ скрыли от россиян последствия атак на склады Wildberries под Москвой и в Тамбовской области. В выпусках новостей не были показаны ни фото, ни видео масштабных пожаров.

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