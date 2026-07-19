Киркоров рвется вывезти детей из РФ 5 19.07.2026, 15:16

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Филипп Киркоров

Z-певец боится, что в России начнутся проблемы с безопасностью.

Z-певец Филипп Киркоров ищет новую заграничную школу для своих детей. По словам приятеля артиста, в качестве вариантов рассматриваются учебные заведения в США, Швейцарии и Казахстане. Об этом пишет российский Telegram-канал «Свита Короля».

«Филиппу кто-то из людей сверху намекнул, что нужно быть готовым к очень непростым событиям, когда и укрытие во дворе не спасет. Вот он и решил перестраховаться, подыскать для детей место, куда бы они смогли уехать в случае чего. В Америке у них дом есть, но не факт, что будет возможность туда добраться, плюс большая разница во времени. В Швейцарии школы хорошие, но очень дорогие. Поэтому смотрит еще и в сторону Казахстана», — сказал он.

Напомним, что дети певца Алла-Виктория и Мартин дважды ездили учиться в дубайскую школу-пансион. В первый раз они проучились там несколько месяцев и вернулись в Россию.

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