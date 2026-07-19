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Российский корабль-шпион опозорился у берегов Швеции

  • 19.07.2026, 8:17
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Российский корабль-шпион опозорился у берегов Швеции
Фото: Juergen Braker / marinetraffic.com

Судно сломалось прямо во время выполнения миссии.

Российский корабль «Академик Николай Страхов» сломался у берегов Швеции — об этом стало известно 18 июля. Экипаж научного судна, вероятно, следил за объектами страны-члена НАТО. Инцидент с поломкой произошел южнее порта Истад.

На мониторинговом канале Auonsson в соцсети X продемонстрировали график движения судна. Корабль засекла Береговая охрана, а также ВМС Швеции, предложив представителям страны-оккупанта помощь, но получили отказ.

Аналитики указывают, что «Академик Николай Страхов» за день до инцидента вышел из порта Калининграда. Истад является важнейшим логистическим узлом, который связывает Скандинавию с Центральной Европой и является стратегически важным для переброски войск НАТО.

Ярким примером шпионской тактики РФ является инцидент с танкером Eagle S в районе подводного кабеля Estlink 26 декабря 2024 года — диверсия на нем привела к повреждению и прекращению электроснабжения между Эстонией и Финляндией.

Ранее сайт Charter97.org писал, что корабль для вывоза российских войск из Сирии потерпел аварию в открытом море

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