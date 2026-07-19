Следующий шаг в эскалации 2 Кирилл Мартынов

19.07.2026, 14:48

1,458

Кирилл Мартынов

Логистические хабы Wildberries — легитимная цель.

Женевская конвенция определяет такие цели, как объекты, которые носят явное значение для ведения войны и разрушение которых, соответственно, дает значительное военное преимущество. На складах, принадлежащих Татьяне Ким, сегодня ночью погибли гражданские лица, и на первый взгляд это исключительно мирный объект.

Однако Wildberries активно торгует снаряжением для военных, включая бронежилеты и приборы наблюдения: это отражает структуру спроса, когда наемники становятся одной из самых платежеспособных массовых групп потребителей, а поставки «на ленточку» выглядят как частное предпринимательство.

Но главное, что российские маркетплейсы, включая Wildberries, активно поставляют на фронт комплектующие для беспилотников, то есть для летального оружия, которое в том числе используется для поражения гражданских целей в Украине.

И здесь есть неприятная новость для российских властей. Вероятно, атака по хабам в Подмосковье и Тамбовской области велась в рамках «законов и обычаев войны» — уничтожение складов двойного назначения ослабляет потенциал российской агрессии. Таким образом, кроме НПЗ в России есть другие законные цели, на которые точно не хватит ПВО — другим маркетплейсам приготовиться. Решением мог бы в теории стать отказ от продажи товаров «номенклатуры СВО», но это невозможно по политическим причинам — маркетплейсы тесно связаны с российским правительством, хотя формально являются частными компаниями.

Удары по хабам российской онлайн-торговли, разорительные для сотен мелких предпринимателей (юристы Татьяны Ким предусмотрительно добавили пункт об отказе от ответственности перед продавцами в случае таких атак 7 июля этого года), нужно рассматривать в перспективе дальнейшей милитаризации экономики: если изначально гражданские объекты будут обслуживать интересы группировки вторжения, как это случилось с технологическим кластером Алабуга, то они будут становиться военными целями. Сделать следующий шаг в эскалации за счет перевода на военные рельсы гражданских учреждений — значит превратить всю Россию в военную цель.

Здесь с учетом «сетецентричной» войны явно размывается различие между гражданскими и военными целями, и это еще одна сторона нынешней катастрофы. Системный ответ состоит только в завершении войны.

Кирилл Мартынов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com