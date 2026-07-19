Следующий шаг в эскалации

Следующий шаг в эскалации2
- Кирилл Мартынов
- 19.07.2026, 14:48
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Логистические хабы Wildberries — легитимная цель.
Женевская конвенция определяет такие цели, как объекты, которые носят явное значение для ведения войны и разрушение которых, соответственно, дает значительное военное преимущество. На складах, принадлежащих Татьяне Ким, сегодня ночью погибли гражданские лица, и на первый взгляд это исключительно мирный объект.
Однако Wildberries активно торгует снаряжением для военных, включая бронежилеты и приборы наблюдения: это отражает структуру спроса, когда наемники становятся одной из самых платежеспособных массовых групп потребителей, а поставки «на ленточку» выглядят как частное предпринимательство.
Но главное, что российские маркетплейсы, включая Wildberries, активно поставляют на фронт комплектующие для беспилотников, то есть для летального оружия, которое в том числе используется для поражения гражданских целей в Украине.
И здесь есть неприятная новость для российских властей. Вероятно, атака по хабам в Подмосковье и Тамбовской области велась в рамках «законов и обычаев войны» — уничтожение складов двойного назначения ослабляет потенциал российской агрессии. Таким образом, кроме НПЗ в России есть другие законные цели, на которые точно не хватит ПВО — другим маркетплейсам приготовиться. Решением мог бы в теории стать отказ от продажи товаров «номенклатуры СВО», но это невозможно по политическим причинам — маркетплейсы тесно связаны с российским правительством, хотя формально являются частными компаниями.
Удары по хабам российской онлайн-торговли, разорительные для сотен мелких предпринимателей (юристы Татьяны Ким предусмотрительно добавили пункт об отказе от ответственности перед продавцами в случае таких атак 7 июля этого года), нужно рассматривать в перспективе дальнейшей милитаризации экономики: если изначально гражданские объекты будут обслуживать интересы группировки вторжения, как это случилось с технологическим кластером Алабуга, то они будут становиться военными целями. Сделать следующий шаг в эскалации за счет перевода на военные рельсы гражданских учреждений — значит превратить всю Россию в военную цель.
Здесь с учетом «сетецентричной» войны явно размывается различие между гражданскими и военными целями, и это еще одна сторона нынешней катастрофы. Системный ответ состоит только в завершении войны.
Кирилл Мартынов, «Фейсбук»