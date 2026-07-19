Белорусский девелопер запустил продажи квартир в Польше
- 19.07.2026, 14:59
Он продолжает работать и в нашей стране.
Известный белорусский девелопер Валерий Шамрило (компания «Айрон») вместе со своим партнером-строителем Андреем Соловьем (фирма «ДомСтройАгент») начали продажи квартир в двух жилых комплексах во Вроцлаве. Об этом пишет в своем телеграм-канале экономический обозреватель Вадим Сехович.
На польском рынке Валерий Шамрило и Андрей Соловей работают в рамках зарегистрированной в 2023 году компании Lewante и ее дочек. У Шамрило в ней 65%, у Соловья — 35%. Также последнему принадлежит компания-генподрядчик SBL Group.
В первом квартале этого года Lewante и SBL Group сдали свой первый объект — жилой комплекс Ivy House рядом с вроцлавским парком Жерницкого. По данным с сайта проекта, на текущий момент реализована треть из 42 предлагаемых в нем апартаментов. Также выставляются здесь 73 так называемых lokale inwestycyjne под ключ. Все помещения площадью 23−76 кв. м стоят от 350 тыс. (около 80 тыс. евро в эквиваленте) до 630 тыс. злотых (145 тыс. евро).
Стартовали уже продажи и в строящемся комплексе Nowe Swojczyce, который ведет дочерняя компания Lewante Nowe Swojczyce (создана в 2025 году). В его рамках предлагаются 14 домов по 84 кв. м каждый с «огрудками» площадью от 37 до 97 кв. м За это жилье инвесторы просят 1,069 млн — 1,119 млн злотых (245 тыс. — 260 тыс. евро), обещая полностью сдать комплекс в эксплуатацию в 4 квартале 2027 года.
В августе этого года начинается строительство третьего объекта, который присмотрели во Вроцлаве Валерий Шамрило и Андрей Соловей. Это — жилой комплекс Lewante Tajwanska. Его ведет одноименный, зарегистрированный в 2025 году, девелопер. В нем планируется предложить жителям Вроцлава и гостям столицы Нижней Силезии 113 квартир общей площадью 6230 кв. м.
Активность на польском рынке не является помехой бизнесменам в их новых начинаниях в Беларуси. Компании Валерия Шамрило проинвестировали на родине такие проекты, как «Минский квартал» на Грушевке, жилой комплекс «Дубравинский», а также объекты «Купальский» в Гродно и «Новая Черняховка» в Витебске. В настоящее время «Айрон» строит комплексы «Левада» на берегу Свислочи в Минске и «Чайка» в Бресте.