Как Лукашенко обманул рабочих из Узбекистана 19.07.2026, 8:40

Беларусь ничего трудовым мигрантам предложить не может.

Переговоры Александра Лукашенко с президентом Узбекистана на прошлой неделе прошли не зря. 13 июля специальным чартерным рейсом в Беларусь прибыли двести пятьдесят пять граждан Узбекистана, чтобы работать в сфере сельского хозяйства Витебской области. Встречали торжественно. Хлебом, солью, песнями и девушками в национальных костюмах. Но потом праздник кончился и наступили суровые трудовые будни.

О том, как в Беларуси обманули узбекистанских рабочих, и почему белорусов опять не получилось заменить мигрантами — в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

Приезжайте, гости дорогие

В понедельник во время посещения Шкловского района Александр Лукашенко похвастался, что совсем скоро кадровая проблема в стране будет решена, потому что в Беларусь приедут тысячи трудолюбивых мигрантов из Узбекистана.

«Пока для Витебской области. Потому что там вообще людей мало. Надо посмотреть юго-восток Могилевской области: сколько надо людей, какие», — сказал Лукашенко.

Однако уже в среду, то есть через два дня после прилета, принятые с такой помпой работники из Узбекистана стали проситься обратно. Потому что оказалось, что трудовые ресурсы из Узбекистана не готовы работать за белорусские попятьсот.

«Если мы будет работать за 500 долларов, если 200 долларов пойдет на еду, еще около ста на другие нужды, то нет никакого смысла работать тут, тратить время и страдать. Чем так, лучше вы нас отправьте назад в Узбекистан», — сказал один из этих работников на видео, которое они разместили в социальных сетях.

Во-первых, получилось, конечно, очень неловко. То есть после того как Лукашенко обещал президенту Узбекистана тут золотые горы для его работников, фактически людей на государственном уровне просто кинули на бабки. А, во-вторых, получилось обидно. Потому что, с одной стороны, опозорились, а с другой стороны, кинуть на бабки в итоге все равно не удалось. Оказалось, что в отличие от белорусов, за узбекистанцев есть кому заступиться. В тот же день Агентство по внешней миграции Узбекистана заявило, что в трудовых договорах была обещана минимальная зарплата в 900–1000 долларов, и пообещало перевести работников к другому работодателю.

Нет такой проблемы

И все волшебным образом разрешилось. Уже в конце дня один из узбекских рабочих записал другое видео. Сказал, что все в порядке, волноваться не надо и что им пообещали бесплатное питание и не пятьсот, а семьсот долларов зарплаты.

Белорусские государственные медиа радостно отрапортовали, что проблема была оперативно решена.

Хотя на самом деле, ничего подобного. Решение проблем отдельно взятой группы трудовых мигрантов никак не решает проблему привлечения трудовых мигрантов в масштабах страны. Никто не сомневается, что для пары сотен человек белорусские власти могут организовать образцово-показательные условия труда. Особенно если задействовать ресурсы на высшем государственном уровне.

Но эти двести пятьдесят работников должны были стать только первыми ласточками. Как сказал сам Лукашенко, он договорился с президентом Узбекистана о том, чтобы на работу в Беларусь из этой страны приехали пять тысяч человек.

А на пять тысяч человек образцово-показательных условий уже не хватит. Тем более, что пять тысяч человек дыру, которая образовалась на белорусском рынке труда после отъезда сотен тысяч белорусов не закроют. Конечно, пять тысяч настоящих узбекистанцев — это больше, чем сто пятьдесят тысяч воображаемых пакистанцев, но чтобы заменить белорусов нужны десятки тысяч трудовых мигрантов.

Не говоря уже о том, что Лукашенко настойчиво зазывает этих мигрантов приезжать в Беларусь семьями.

«Желательно с семьями, когда семейный человек приезжает, нам это неплохо, людей у нас недостает и не надо думать, что Илона вот завтра родит пятеро. Этого не будет. Европа с ума уже сошла и это у нас общий тренд европейский. Люди нужны будут», — сказал он.

А какая задумка была!

То есть это не просто организация трудовой миграции. Это Лукашенко придумал такой можно сказать долгосрочный проект по улучшению демографической ситуации в стране. По замене белорусов, которые рожать не хотят, работать не хотят, а все время хотят странного, на узбекистанцев, которые ничего странного хотеть не будут, а будут работать, где им скажут.

Потому что в представлении белорусских властей трудовые мигранты из Узбекистана, это такие неприхотливые люди, которых можно поселить в сарае и они будут счастливы работать за три копейки. Как объяснял белорусский пропагандист Григорий Азаренок:

«По приезде люди не формируют никаких диаспор, не сбиваются ни в какие кланы. Они заключают контракт с предприятием, а затем с семьями пребывают в общежитие, где все у всех на виду. И их регулярно посещает местный участковый, чтобы даже мыслей не было нарушать привычный белорусам порядок. Я напомню, если кто забыл. У нас — «диктатура».

Но оказалось, что настоящие узбекистанцы жить в сарае и работать за три копейки не хотят. А больше Беларусь ничего трудовым мигрантам предложить не может. Потому что рекордные белорусские зарплаты не котируются на мировом рынке труда. Так что, похоже, с пятью тысячами узбекистанцев случится то же самое, что случилось со ста пятьюдесятью тысячами пакистанцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com