Из-за финала ЧМ по футболу минское метро продлит время работы
- 19.07.2026, 15:30
В этом году финальный матч продлится дольше обычного.
В ночь с 19 на 20 июля некоторые станции столичного метро будут работать дольше, чем обычно. Как сообщили в пресс-службе Минского метрополитена, это связано с проведением трансляции матча чемпионата мира по футболу.
В этом году финальный матч чемпионата мира по футболу продлится дольше обычного. Во-первых, перед матчем пройдет церемония закрытия, а во-вторых, в перерыве матча на стадионе состоится музыкальное шоу.
Как говорят в метрополитене, чтобы обеспечить перевозку пассажиров после окончания трансляции, три станции в центре города продлят время работы.
Станции метро „Площадь Ленина“, „Октябрьская“ и „Первомайская“ будут открыты для приема пассажиров 20.07 до 1:00», — говорится в сообщении.