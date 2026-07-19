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Лидер сборной Франции побил рекорд Пеле

  • 19.07.2026, 10:27
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Лидер сборной Франции побил рекорд Пеле
Майкл Олисе
Фото: Getty Images

Он держался 56 лет.

В воскресенье, 19 июля, сборная Франции проиграла Англии в матче за третье место чемпионата мира 2026 года.

Матч завершился со счетом 4:6, а вингер «Ле Блё» Майкл Олисе отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он завершил выступление на мундиале с семью ассистами, побив рекорд Пеле, сообщает Opta.

Бразилец установил свое достижение на чемпионате мира 1970 года, когда отдал шесть результативных передач.

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