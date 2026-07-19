Лидер сборной Франции побил рекорд Пеле
- 19.07.2026, 10:27
- 2,226
Он держался 56 лет.
В воскресенье, 19 июля, сборная Франции проиграла Англии в матче за третье место чемпионата мира 2026 года.
Матч завершился со счетом 4:6, а вингер «Ле Блё» Майкл Олисе отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он завершил выступление на мундиале с семью ассистами, побив рекорд Пеле, сообщает Opta.
Бразилец установил свое достижение на чемпионате мира 1970 года, когда отдал шесть результативных передач.
7 - Michael Olise a délivré sept assists sur cette Coupe du Monde 2026, battant le record de Pelé (6 en 1970) depuis qu’Opta analyse la compétition (1966).— OptaJean (@OptaJean) July 18, 2026
Cinq de ces assists ont été à destination de Kylian Mbappé, record pour un joueur vers un autre sur la période.
Connexion. pic.twitter.com/lBimAApsL3