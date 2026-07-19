ЧМ по футболу: Франция и Англия забили десять голов в матче за 3-е место 19.07.2026, 8:02

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Фото: Getty Images

Победили англичане.

Сборная Англии обыграла Францию со счетом 6:4 в матче за третье место на чемпионате мира 2026 года.

На третьей минуте Деклан Райс перехватил мяч в центре поля, приблизился к штрафной площади и нанес точный удар в угол ворот. На 18-й минуте Эзри Конса удвоил преимущество англичан, точно пробив головой после подачи с углового.

На 37-й минуте вингер Букайо Сака сделал счет разгромным, а в компенсированное к первому тайму время оформил дубль.

В начале второго тайма Килиан Мбаппе отыграл один мяч, вскоре после этого Брэдли Баркола сократил отставание французов до двух мячей. На 66-й минуте Мбаппе оформил дубль, но в концовке встречи Сака сделал хет-трик, реализовав пенальти.

В компенсированное время Усман Дембеле забил четвертый гол французов, однако Англия ответила точным ударом Джуда Беллингема.

ЧМ-2026, матч за третье место

Франция — Англия — 4:6

Голы: Мбаппе, 48, 66, Баркола, 54, Дембеле, 90+6 — Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+1, 87, Беллингем, 90+8

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