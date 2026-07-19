США могут разрешить Саудовской Аравии заполучить ядерное оружие 5 19.07.2026, 14:18

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Принц Мухаммед бин Салман заявлял, что его страна хочет получить атомную бомбу.

Администрация Дональда Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран без обязательного применения международных механизмов контроля, призванных предотвратить создание ядерного оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники и изученные документы. Речь идет о проекте ядерного соглашения, предусматривающего поддержку США гражданской ядерной программы Эр-Рияда.

По словам двух источников, документ уже более года ожидает подписи президента, а его утверждение было отложено из-за войны против Ирана, которую Трамп объяснял, в частности, необходимостью не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Часть конгрессменов также считает, что Белый дом не торопится с подписанием, опасаясь двухпартийной резолюции, способной заблокировать инициативу.

Опрошенные каналом эксперты предупреждают: при отсутствии жестких ограничений соглашение может открыть Саудовской Аравии путь к созданию собственного ядерного оружия. Наследный принц Мухаммед бин Салман ранее заявлял, что королевство обзаведется ядерной бомбой, если это сделает его главный региональный соперник — Иран.

Как отмечает CNN, проект соглашения не обязывает Эр-Рияд подписывать Дополнительный протокол Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который предусматривает усиленные инспекции. Вместо этого предлагается заключить двустороннее соглашение о гарантиях между США и Саудовской Аравией.

В докладе Конгрессу администрация Трампа утверждала, что эти меры будут распространяться на «наиболее чувствительные с точки зрения нераспространения» сферы — обогащение, конверсию, производство топлива и переработку. При этом конкретные условия сделки до сих пор не опубликованы, пишет канал.

По сравнению с соглашением 2009 года между США и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое считается «золотым стандартом» ядерного сотрудничества, нынешний проект выглядит значительно менее строгим. Тогда ОАЭ добровольно отказались от обогащения и переработки урана и согласились на расширенный контроль со стороны МАГАТЭ.

Возможность обогащения урана на территории Саудовской Аравии без обязательного применения механизмов МАГАТЭ, по данным CNN, уже вызвала обеспокоенность у многих членов Конгресса. Представитель Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Дэвенпорт отметила, что создание «индивидуальных» соглашений о гарантиях может стать опасным прецедентом, поскольку позволит России и Китаю предлагать другим странам аналогичные сделки с менее эффективными механизмами контроля.

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