Почему Зеленский выбрал новым премьер-министром политического новичка 19.07.2026, 14:32

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Сергей Корецкий

Фото: REUTERS/Andrii Nesterenko

Корецкий зарекомендовал себя как успешный кризисный менеджер.

Новым премьер-министром Украины стал технократ из энергетической отрасли, не имеющий опыта работы в Кабинете министров и политических связей. Его главная задача — подготовить страну к тому, чтобы пережить еще одну военную зиму.

Об этом пишет агентство Bloomberg, анализируя назначение Сергея Корецкого, который большую часть своей карьеры работал в частном секторе, в основном в энергетических компаниях.

Главная задача Корецкого на должности премьер-министра будет заключаться в укреплении энерго- и теплосети Украины, чтобы она была способна выдержать российские удары.

Новый премьер зарекомендовал себя как успешный кризисный менеджер в бизнесе.

Он также избегал какой-либо связи с обвинениями в коррупции, которые преследовали энергетический сектор Украины, обращает внимание Bloomberg.

Страна стремится предотвратить повторение масштабных отключений электроэнергии, которые Украина пережила прошлой зимой. Атаки России оставили миллионы украинцев без отопления, электроэнергии и водоснабжения во время сильных морозов, напоминает агентство.

Bloomberg также приводит комментарий Алексея Гараня, профессора кафедры политологии Национального университета Киево-Могилянская академия, относительно плюсов Корецкого.

«Тот факт, что Корецкий — новичок в политике, на данном этапе является для него преимуществом», — считает Гарань.

Политолог добавил, что Корецкий придерживается политического нейтралитета.

«И то, что он вряд ли будет играть в политические игры, очень важно для президента», — пояснил он.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк отметил, что Сергей Корецкий — один из немногих людей в правительстве, у кого есть практический опыт в различных областях и кто смог доказать свою способность достигать результатов.

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