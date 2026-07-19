Как мы стали играть роль самих себя 19.07.2026, 15:09

Цифровая эпоха меняет восприятие собственной личности.

Современные люди все чаще принимают важные жизненные решения не ради собственного счастья, а ради создания привлекательного образа для окружающих. К цифровая эпоха меняет восприятие собственной личности, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Человек постепенно переходит от жизни «изнутри» к жизни «со стороны». Все больше поступков оцениваются через призму того, как они будут выглядеть в социальных сетях или в глазах других людей. В результате важным становится не сам опыт, а история, которую можно рассказать о себе.

«Мы делаем то, что делаем, потому что думаем, что это скажет о нас», — пишет издание. По мнению автора, стремление поддерживать определенный образ нередко начинает преобладать над искренними желаниями и эмоциями.

Психологи предупреждают, что такой подход способен привести к внутреннему конфликту. Человек может выбирать работу, отношения, путешествия или даже важные жизненные события не потому, что они приносят радость, а потому, что соответствуют созданному им публичному образу.

В таких условиях постепенно стирается граница между реальной личностью и ее «персонажем». Люди уделяют все больше внимания тому, что их поступки говорят о них, забывая спросить себя, действительно ли они делают их счастливее.

Специалисты советуют чаще задавать себе простой вопрос: приносит ли выбранный путь удовольствие самому человеку или он лишь помогает поддерживать желаемый имидж. По мнению авторов, именно способность ориентироваться на собственные чувства, а не на ожидания окружающих, позволяет сохранить ощущение подлинности и эмоционального благополучия.

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