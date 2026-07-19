«Ждать осталось недолго»
- 19.07.2026, 13:01
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Что будет с долларом в конце июля.
Курс доллара на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи продолжит снижаться. Это прогнозирует финансовый аналитик Михаил Грачев, пишет агентство «Минск-новости».
«На торгах наблюдается достаточно высокий объем покупки-продажи доллара, что свидетельствует в пользу того, что тренд [снижения курса доллара. — Прим. ред.] будет продолжаться. До какого уровня снизится курс американской валюты, однозначно сказать невозможно. В общем-то, сильно дешевый доллар для белорусского бюджета не очень хорош».
В этой ситуации аналитик «осторожно предположил, что на уровне 2,75−2,78 рубля может наступить остановка» снижения курса доллара.
«Но очевидно, что до конца месяца, при условии сохранения большинства вышеперечисленных факторов, нынешняя ситуация продолжится. Однако после заседания Банка России в июле поведение рынка может измениться. Ждать осталось недолго», — прогнозирует аналитик.
24 июля Центробанк России намерен пересмотреть ключевую ставку — аналог нашей ставки рефинансирования.