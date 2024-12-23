Корабль для вывоза российских войск из Сирии сломался в открытом море

Корабль для вывоза российских войск из Сирии сломался в открытом море6
- 23.12.2024, 13:45
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Экипаж дрейфует вблизи Португалии.
Российское грузовое судно «Sparta», вывозящее оружие и технику войск РФ из Сирии, сломалось в открытом море.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.
«Грузовое судно «Sparta», которое Россия отправила для вывоза своего вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения - вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж россиян пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море вблизи Португалии», - говорится в сообщении.
Остатки российского контингента в Сирии завершили стягиваться из отдаленных районов и находятся только в двух местах - на авиабазе в Хмеймиме и военно-морской в Тартусе.
По данным ГУР МО, часть своего вооружения и техники из порта Тартуса Россия начала перебрасывать морским путем в Ливию.
«Также российские военные в Сирии активно обсуждают якобы требование новых властей арабской республики к Москве - полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории, в частности с баз в Хмемиме и Тартусе, не позднее 20 февраля 2025 года. Этот шаг якобы связан со стремлением новой власти в Дамаске добиться снятия международных санкций», - добавили там.