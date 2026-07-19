Белорус выбросил в мусорку 27 тысяч рублей 19.07.2026, 15:47

Возбуждено уголовное дело.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что 39-летний белорус выбросил в урну на остановке 27 тысяч рублей. Оказалось, мужчина действовал по указанию мошенников, которые до этого сами обманули его и заставили работать курьером. Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве сообщили, что сначала жертвой аферистов стала 73-летняя минчанка. Ей позвонил человек, представившийся сотрудником маркетплейса. Он заявил, что на сортировочном пункте находится ее посылка, но потерялась товарная накладная. Чтобы получить отправление, женщину попросили назвать код из SMS.

Затем пенсионерке позвонил лжесотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники якобы открыли на ее имя счет и переводят деньги за границу. После этого с белоруской связался лжеюрист, который убедил ее передать все сбережения на «экспертизу». Минчанка собрала 14 тысяч рублей и отдала курьеру.

Курьером оказался 39-летний слесарь одной из столичных организаций. Ранее мошенники обманули и его: убедили взять кредит на 17 тысяч рублей и оставить деньги в условленном месте. Позже мужчина получил на почте посылку с 13 тысячами рублей, добавил к ним 14 тысяч, которые забрал у пенсионерки, и по указанию «кураторов» оставил пакет в урне на остановке в Минском районе.

По этому факту возбуждено уголовное дело.

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