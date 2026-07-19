Беларусь будет находиться под влиянием атмосферных фронтов 19.07.2026, 16:06

Прогноз погоды на 20-22 июля.

20 июля погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди, сообщает Белгидромет.

Ночью местами, утром и днем на большей части территории грозы. В дневные часы местами при грозах сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +20.. +26°С, в юго-восточных районах до +28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

21 июля территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и холодных неустойчивых воздушных масс, поступающих по циркуляции циклона с центром над Литвой. Похолодает. Ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди, днем на большей части территории республики дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7.. +14°, максимальная днем от +16°С по западу до +26°С по юго-востоку.

22 июля погодные условия будет определять тыловая часть циклона, центр которого переместится Ленинградскую область. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики дожди, днем местами грозы. Ветер западной четверти порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7.. +14°С, максимальная днем от +14°С по северу до +23°С по югу.

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