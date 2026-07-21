Хмара вместо Федорова Дайан Фрэнсис

21.07.2026, 9:55

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Евгений Хмара

Чего ожидать от нового главы Минобороны Украины.

Решение Владимира Зеленского уволить Михаила Федорова с поста министра обороны всего через полгода после его назначения вызвало заметное беспокойство и в Украине, и среди западных партнеров. Формальным поводом стал затяжной конфликт Федорова с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Параллельно президент отправил в отставку премьера, распустил Кабмин и, как утверждают источники в Киеве, рассматривает возможность замены и самого Сырского — после обвинений Федорова в том, что существующая система создает условия для коррупции.

На улицы Киева вышли сторонники уволенного чиновника, тогда как российские провоенные блогеры представили его отставку как крупную победу Москвы и ожидают скорого краха украинских позиций на фронте. Но эти оценки вряд ли соответствуют реальности.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Зеленский уже четырежды менял состав правительства, однако Украина продолжает сдерживать российскую агрессию. Более того, Федорова сменит Евгений Хмара — специалист с, возможно, еще более серьезным опытом в сфере беспилотных и военных технологий.

Так что Украина, по всей видимости, сохранит статус ведущей мировой державы в области боевых дронов.

Как подчеркнул директор ЦРУ Джон Рэтклифф, «дроны с искусственным интеллектом, которые использует Украина, сократили среднее время выживания новых российских рекрутов на поле боя до 20−30 минут».

Масштаб потерь настолько велик, что российских вербовщиков уже начали выдворять даже из беднейших стран мира, сообщает Bloomberg. Так, власти Ботсваны заявили о тревожном росте числа граждан, которых заманивают в Россию под видом трудоустройства или военной подготовки, а затем отправляют в Украину, где принуждают участвовать в боевых действиях. Большинство из них погибает.

Новый исполняющий министра обороны Украины, Евгений Хмара, — специалист по контртеррористическим операциям, беспилотным и военным технологиям, который руководил ударами по объектам на территории России и координировал знаменитую операцию Паутина в 2025 году.

Тогда его группы скрытно доставили в контейнерах 117 ударных беспилотников к удаленным российским авиабазам. В нужный момент крышки контейнеров были открыты с помощью дистанционного управления, и рой дронов уничтожил критически важные самолеты общей стоимостью около семи миллиардов долларов. Операция оказалась одновременно изобретательной, безупречно спланированной и чрезвычайно эффективной.

Хмара — офицер спецслужб, который провел около 90% военного времени непосредственно на фронте или в тылу российских войск. Военный эксперт Иван Ступак отметил: «Он умеет переходить линию фронта, проникать на оккупированные территории, проводить там операции и возвращаться обратно; он прекрасно понимает, как действуют беспилотные подразделения».

Тем не менее Kyiv Independent резко раскритиковал увольнение Федорова. Издание предупреждает:

«Отправляя Федорова в отставку, Зеленский рискует вновь изменить ход войны в пользу России. Уволив человека, ставшего главным двигателем благоприятного для Украины перелома, он принял решение, которое может оказаться самой серьезной ошибкой за последние годы войны, После месяцев конфликта между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, придерживающимся иной стратегической философии и иной культуры управления, Зеленский сделал выбор в пользу Сырского. Это решение во многом напоминает его прежнюю склонность избавляться от слишком популярных высокопоставленных чиновников и командиров — в преддверии гипотетических выборов, которых вообще не будет, если Россия сумеет сломить Украину».

Очевидно, Зеленский не мог допустить, чтобы противостояние между двумя ключевыми руководителями оборонного сектора продолжалось, и пришел к выводу, что Федорова необходимо заменить.

Он выбрал Евгения Хмару, поскольку тот обладает как серьезным опытом в технологической сфере, так и значительной поддержкой. Руководитель аналитического центра Центр совместных действий Олег Рыбачук перечислил его боевой опыт: спецподразделения, беспилотные технологии и современные методы ведения войны. «Он не политический конъюнктурщик; он принципиален, он проукраински настроен, он создал спецподразделение Альфа», — сказал Рыбачук украинской службе Радио Свобода.

Бывший министр и экономист Тимофей Милованов заявил, что никакого технологического отката не произойдет, добавив: «Когда говорят, что Федоров ушел — а значит, оборонные технологии ушли вместе с ним, — это сильное преувеличение. Это неправда. Назначение Хмары показывает, что развитие оборонных технологий остается приоритетом».

Тем не менее уже через несколько дней, 18 июля, Зеленский начал отступать от первоначальной жесткой линии и признал протесты в поддержку Федорова. «Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди», — заявил президент. Он провел переговоры и с Федоровым, и с Сырским, отметив, что «решения по армии будут выработаны», но не раскрыл подробностей.

Федоров в публикации в социальных сетях подтвердил, что «диалог есть», и заявил, что «изменения обязательно произойдут». Он поблагодарил своих сторонников, а также военных и ветеранов за удержание фронта. Сырский в ответ поблагодарил Федорова за работу и призвал к единству, не отвечая напрямую на выдвинутые обвинения.

Столкновения в военных штабах во время войны — явление не необычное, как и общественное восхищение популярными военными лидерами. Поэтому протесты после увольнения Федорова были вполне предсказуемы. Подобная реакция наблюдалась и после отставки генерала Валерия Залужного в 2024 году.

При этом политические конфликты пока не подорвали украинские военные возможности.

В последние недели Киев перенес войну на российскую территорию, а начавшаяся в конце июня 40-дневная кампания ударов по России привела к разрушению логистических центров, нефтеперерабатывающих заводов и военных объектов по всей стране. По утверждениям украинской стороны, почти половина российской энергетической инфраструктуры и экспортных мощностей была выведена из строя, что нанесло ущерб военным усилиям Путина и сократило его финансовые ресурсы.

Ежедневно в глубине территории России фиксируются сотни атак беспилотников, вызывая дефицит топлива, экспортные ограничения и введение нормирования в ряде регионов. Крым находится под постоянным давлением украинских дронов, а Азовское море практически очищено от российских нефтяных танкеров.

В апреле Украина также начала кампанию «срединных ударов», нацеленную на мосты, железные дороги, топливные базы и автомагистрали, обеспечивающие снабжение российских войск на юге Украины и в Крыму. По заявлениям украинской стороны, эта кампания серьезно подорвала возможности противника, а вместе с ударами по российской территории привела к атакам более чем на один миллион российских целей, включая около 200 тысяч военнослужащих, с января текущего года.

К тому же недавняя смерть сенатора Линдси Грэма, одного из самых последовательных сторонников Украины, может обернуться для России серьезной проблемой, если Конгресс и президент ускорят принятие его санкционного законопроекта, направленного против всех покупателей российской нефти и газа.

Документ предусматривает введение 100‑процентных тарифов в отношении пяти крупнейших мировых импортеров российской нефти и газа — прежде всего Китая и Индии. Для союзников предусмотрены лишь частичные исключения и только при условии, что они предпринимают радикальные шаги по сокращению зависимости от российских энергоресурсов.

Как пишет Kyiv Post, украинская «дроновая революция» произвела настолько сильное впечатление на американское разведсообщество, что это повлияло и на риторику Дональда Трампа. В результате президент США дал согласие на организацию производства систем Patriot в Украине, чтобы усилить защиту от российских баллистических ударов по гражданским объектам.

Заявление Трампа о Patriot, сделанное на недавнем саммите НАТО в Анкаре, многие встретили скептически. Критики утверждают, что еще много лет Украина не сможет наладить выпуск таких систем — так же, как это долго не удавалось Германии и Японии.

Однако реальность уже не раз опровергала подобные прогнозы.

Еще недавно мало кто верил, что страна, борющаяся с полномасштабным вторжением и фактически заново создающая свои Вооруженные силы, сумеет переосмыслить сам характер современной войны и разработать технологии, которые остановили российскую военную машину и в конечном итоге могут привести ее к поражению.

Украина — демократическое государство с огромным интеллектуальным потенциалом, которое уже не раз преодолевало обстоятельства, казавшиеся безнадежными, и, вероятно, продолжит это делать. Поэтому недавнее обещание Зеленского о том, что производство Patriot в Украине будет налажено к концу 2026 года, можно воспринимать как вполне серьезное и заслуживающее доверия обязательство.

Дайан Фрэнсис, New Voice

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